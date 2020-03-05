В Австрии впервые показали рукопись оперы Адольфа Гитлера



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Интерес Адольфа Гитлера к немецкому композитору Рихарду Вагнеру хорошо известный факт, но то, что нацистский диктатор сам попытался написать оперу, станет для многих неожиданностью Joe Klamar/AFP

Эскиз первой страницы на фортепиано, был сделан Августом Кубизеком

Страница произведения Адольфа Гитлера под названием Wieland der Schmied (Wieland the Smith) впервые демонстрируется публике на новой выставке на тему «Юный Гитлер» в Австрии. Эскиз первой страницы на фортепиано, сделанный одним из немногих друзей Гитлера в юношестве Августом Кубизеком, датируется 1908-м годом, когда будущему нацистском лидеру было бы около 20 лет.

«По словам куратора выставки Кристиана Раппа, Гитлер начал писать оперу после нескольких месяцев уроков игры на фортепиано, что лишний раз продемонстрировало «завышенное чувство собственных способностей» будущего диктатора.

Известно, что Адольф Гитлер увлекался музыкой Рихарда Вагнера. Увертюра к опере «Риенци» часто звучала на собрании нацистской партии.

Он даже вспоминал композитора в своем «Майн кампфе»: «В возрасте двенадцати лет я увидел первую оперу своей жизни «Лоэнгрин». В одно мгновение я заболел. Моему юношеском увлечении мастером Байройта [Вагнером] не было предела».

Выставка под названием «Молодой Гитлер: Формирующие года диктатора» открылась в субботу в Польтене в Нижней Австрии, и среди экспонатов есть ряд предметов, принадлежащих Гитлеру, собранные Кубизеком между 1907 и 1920 годами.

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