В США поженилась пожилая пара: каждому из молодоженов больше 100 лет



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Будущие молодожены познакомились в доме престарелых

100-летний Джон Кук женился на своей возлюбленной Филлис, которой исполнилось 103 года. Об этом сообщает ABC News.

Будущие молодожены познакомились в доме престарелых в Кингстонской резиденции. Полгода они встречались, а затем решили официально оформить свой союз.

«Они просто влюбились друг в друга. Они отлично подходят друг другу и наслаждаются этим: играют вместе в бинго, гуляют по улице и сидят во дворе», - рассказала Эмили Роуч, директор приемной комиссии в Кингстоне.

Чтобы отпраздновать значимое событие, повара дома престарелых устроили свадебный прием. Весь персонал, семьи и друзья молодоженов собрались вместе на торт с шампанским и стали свидетелями первого танца Джона и Филлис в роли мужа и жены.

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