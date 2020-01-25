В России глава села разыграл среди жителей два грузовика навоза



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Люди покупали билеты по 100 рублей

По словам чиновника, навоз для села – очень актуальный подарок

В России глава Сарабакасинского сельского поселения Павел Амурцев разыграл среди жителей две машины навоза во время новогодней лотереи. Чиновник договорился о поставке органического удобрения с местным агрохолдингом, пишет местное издание PrоГород.

По словам Амурцева администрация каждый год разыгрывает нужные сельчанам призы. Обычно это рулоны сена. Амурцев говорит, что навоз для села — очень актуальный подарок, потому что крупного рогатого скота в селах становится все меньше.

Лотерею провели перед Новым годом, люди покупали билеты по 100 рублей.

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