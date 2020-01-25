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    Жизнь

    В России глава села разыграл среди жителей два грузовика навоза

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    <p>Люди покупали билеты по 100 рублей</p> <div></div> - В России глава села разыграл среди жителей два грузовика навоза

    Люди покупали билеты по 100 рублей

    По словам чиновника, навоз для села – очень актуальный подарок

    В России глава Сарабакасинского сельского поселения Павел Амурцев разыграл среди жителей две машины навоза во время новогодней лотереи. Чиновник договорился о поставке органического удобрения с местным агрохолдингом, пишет местное издание PrоГород.

    По словам Амурцева администрация каждый год разыгрывает нужные сельчанам призы. Обычно это рулоны сена. Амурцев говорит, что навоз для села — очень актуальный подарок, потому что крупного рогатого скота в селах становится все меньше.

    Лотерею провели перед Новым годом, люди покупали билеты по 100 рублей.

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