В России хор исполнил песню об атомной бомбардировке США



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В песне поется, что солдаты готовы сделать все что угодно «за три рубля»

23 февраля Концертный хор Санкт-Петербурга исполнил песню об атомной бомбардировке США во время концерта в Исаакиевском соборе.

После основной программы с песнями Владимира Высоцкого, Александры Пахмутовой и других авторов хор спел композицию Андрея Козловского «На подводной лодочке, или О зарплате военнослужащих».

В песне поется, что солдаты готовы уничтожить другую страну и могут сделать все что угодно «за три рубля», а также есть строчки «Ты прости, Америка, хорошая Америка, / Но пять сотен лет назад тебя открыли зря».

На подводной лодочке с атомным моторчиком,

Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн,

Пересек Атлантику и зову наводчика:

«Наводи, говорю, Петров, на город Вашингтон!»

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Джерело: Esquire