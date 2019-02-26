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    Жизнь

    В России хор исполнил песню об атомной бомбардировке США

    • Розсилка
    В России хор исполнил песню об атомной бомбардировке США

    В песне поется, что солдаты готовы сделать все что угодно «за три рубля»

    23 февраля Концертный хор Санкт-Петербурга исполнил песню об атомной бомбардировке США во время концерта в Исаакиевском соборе.

    После основной программы с песнями Владимира Высоцкого, Александры Пахмутовой и других авторов хор спел композицию Андрея Козловского «На подводной лодочке, или О зарплате военнослужащих».

    В песне поется, что солдаты готовы уничтожить другую страну и могут сделать все что угодно «за три рубля», а также есть строчки «Ты прости, Америка, хорошая Америка, / Но пять сотен лет назад тебя открыли зря».

    На подводной лодочке с атомным моторчиком,

    Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн,

    Пересек Атлантику и зову наводчика:

    «Наводи, говорю, Петров, на город Вашингтон!»

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    Джерело: Esquire

    Россия музыка
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