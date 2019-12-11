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    Жизнь

    В России пенсионеры украли игрушки с городской елки (видео)

    • Розсилка
    В России пенсионеры украли игрушки с городской елки (видео)

    Престарелые воры специально принесли с собой вместительные мусорные пакеты

    В российском Воронеже компания пенсионеров ограбила всех остальных горожан. Они сняли новогодние игрушки с елки, которую местная власть установила на одной из площадей.

    Как сообщает пропагандисткий канала ren.tv, пожилые люди даже взяли с собой большие мусорные пакеты, чтобы снять как можно больше казенного имущества.

    Молодые люди, стоявшие рядом, многозначительно кашляли, намекая, что пенсионеры-воришки здесь не одни. Но не остановились они, даже когда заметили, что их снимают.

    Новый год Россия
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