В России пенсионеры украли игрушки с городской елки (видео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Престарелые воры специально принесли с собой вместительные мусорные пакеты

В российском Воронеже компания пенсионеров ограбила всех остальных горожан. Они сняли новогодние игрушки с елки, которую местная власть установила на одной из площадей.

Как сообщает пропагандисткий канала ren.tv, пожилые люди даже взяли с собой большие мусорные пакеты, чтобы снять как можно больше казенного имущества.

Молодые люди, стоявшие рядом, многозначительно кашляли, намекая, что пенсионеры-воришки здесь не одни. Но не остановились они, даже когда заметили, что их снимают.