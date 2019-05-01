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    Жизнь

    В семье Маши Ефросининой случилось горе

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    Маша Ефросинина - В семье Маши Ефросининой случилось горе
    Маша Ефросинина

    Печальными новостями украинская телеведущая поделилась в соцсети

    30 апреля ушел из жизни экс-глава Национальной федерации баскетбола Зураб Хромаев. О смерти экс-тренера сборных Украины и СССР рассказала в соцсети его невестка и известная телеведушая Маша Ефросинина.

    «Сегодня не стало выдающегося человека. Великого тренера, и одного из самых мудрых людей, которых мне доводилось знать. Человека, который навсегда войдет в историю баскетбола, как украинского так и советского. Человека, который заложил в своем сыне самые высокие моральные ценности и воспитал в нем достойные восхищения принципы! Зураб Майранович Хромаев, дорогой наш дедушка, спасибо Вам за мудрость и человечность. Вы навсегда останетесь примером для ваших внуков и молодых поколений в спорте!», - написала телеведущая в соцсети.

    Также Маша Ефросинина опубликовала на своей странице в Facebook видео с покойным спортсменом.

    «Знаю, как вы не любили уныние, поэтому публикую этот ваш фирменный бросок- в подтверждение того, как нужно любить жизнь и свое дело! А Мы любим вас. Покойтесь с миром», - добавила Маша Ефросинина.

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