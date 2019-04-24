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    Шоу-биз

    Лилия Ребрик похвасталась соблазнительными формами в купальнике на берегу моря

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    instagram / liliia.rebrik - Лилия Ребрик похвасталась соблазнительными формами в купальнике на берегу моря
    instagram / liliia.rebrik

    Телезвезда порадовала поклонников новым фото

    Известная телеведущая и актриса Лилия Ребрик показала отличную фигуру в купальнике. Звезда поделилась фото в Instagram, где она позирует на фоне морской лазури. Отметим, что 37-летняя телезвезда и мама двоих детей сохраняет отличную форму.  

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    Подписчики Лилии оценили внешний вид звезды и взорвались одобрительными комментариями.

    «Неперевершена! Хай пильнує чоловік щоб не вкрали», «Купальник очень красивый», «Какая красотищщаа», «Афродита из пены морской», «Красивое фото», «Красотка и купальник классный», «Вау, Лилечка, Вы прекрасны в этом образе и фото супер», - пишут восхищенные поклонники.

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    Ранее телезвезда Лилия Ребрик впервые показала лицо младшей дочери Полины и рассказала, как они с мужем справляются с двумя детьми.

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    знаменитости актриса телеведущая
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