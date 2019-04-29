  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Пасхальный Instagram украинских звезд: куличи, купола и крашенки

    • Розсилка
    instagram / melovin_official - Пасхальный Instagram украинских звезд: куличи, купола и крашенки
    instagram / melovin_official

    Украинские селебы порадовали поклонников новыми фото

    28 апреля православные украинцы праздновали Пасху – один из главных религиозных праздников в году. В этот день верующие вспоминают воскрешение Иисуса Христа, а украинский шоу-биз напоминает поклонникам о своей набожности, как бы парадоксально это не звучало.

    Многие отечественные звезды отметились дежурными фото с корзинками, яичками и куличами. Одни ходили в церковь и освятили праздничный провиант, а другие ограничились поздравлениями и нравоучениями в своих микроблогах.

    Известная телеведущая Ольга Фреймут в честь праздника решила показать своих детей – сына Валерия и дочь Евдокию.

    «Христос воскрес! Мира и тепла вашим семьям!»- оставила теплое пожелание для подписчиков на праздник Пасхи Ольга.

    screenshot_15_10

    Еще одна известная телеведущая Лилия Ребрик на своей странице в Instagram также поделилась семейными снимками.

    Семейство в полном составе побывало на пасхальной службе и освятило куличики. Лилия и ее муж Андрей Дикий позировали с дочерьми Дианой и Полиной у церкви, держа в руках пасхальные корзины, а также внутри храма.

    screenshot_16_07

    Популярный украинский певец Melovin куличей не показывал, но засветил разукрашенное яичко и пожелал своим «меловинаторам» осознать суть праздника.

    «Всех с праздником! Чувствую себя в этот день особенно, как никогда! Желаю каждому понять, что Пасха, это не куличи, а состояние души и веры! Всем мира, обнимаю каждого!», - написал певец.

    screenshot_13_05

    А пока принц украинской поп-музыки занимался духовными наставлениями своей юной аудитории, ее всевластный августейший повелитель Олег Винник решил вместо куличей-яиц показать себя любимого, а вместо проповедей - пожелать всем традиционного «щастяздоровля».

    «С Пасхой, друзья! Уюта и благополучия в ваши дома, согласия - в семьи, любви, веры и светлой надежды - в сердца. Христос Воскрес!», - написал поп-певец.

    screenshot_11_13

    Другие украинские селебы отметились однотипными фото. Бабкины и певица Альоша показали детей, Цыбулськая и Огневич показали пасхи, а Оля призвала доставать яички, чтобы поздравлять друг друга.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Пасхальный Instagram украинских звезд: куличи, купола и крашенки
    Пасхальный Instagram украинских звезд: куличи, купола и крашенки
    Пасхальный Instagram украинских звезд: куличи, купола и крашенки
    Пасхальный Instagram украинских звезд: куличи, купола и крашенки
    Пасхальный Instagram украинских звезд: куличи, купола и крашенки

    Больше всего отметилась Леся Никитюк, которая сходила в церковь со своим пасхальной корзиной и получила «душ» от веселого батюшки.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

     Читайте также: Президент Украины Петр Порошенко поздравил сограждан с Пасхой.


     

    церковь Леся Никитюк телеведущая Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ