Пасхальный Instagram украинских звезд: куличи, купола и крашенки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram / melovin_official

Украинские селебы порадовали поклонников новыми фото

28 апреля православные украинцы праздновали Пасху – один из главных религиозных праздников в году. В этот день верующие вспоминают воскрешение Иисуса Христа, а украинский шоу-биз напоминает поклонникам о своей набожности, как бы парадоксально это не звучало.

Многие отечественные звезды отметились дежурными фото с корзинками, яичками и куличами. Одни ходили в церковь и освятили праздничный провиант, а другие ограничились поздравлениями и нравоучениями в своих микроблогах.

Известная телеведущая Ольга Фреймут в честь праздника решила показать своих детей – сына Валерия и дочь Евдокию.

«Христос воскрес! Мира и тепла вашим семьям!»- оставила теплое пожелание для подписчиков на праздник Пасхи Ольга.

Еще одна известная телеведущая Лилия Ребрик на своей странице в Instagram также поделилась семейными снимками.

Семейство в полном составе побывало на пасхальной службе и освятило куличики. Лилия и ее муж Андрей Дикий позировали с дочерьми Дианой и Полиной у церкви, держа в руках пасхальные корзины, а также внутри храма.

Популярный украинский певец Melovin куличей не показывал, но засветил разукрашенное яичко и пожелал своим «меловинаторам» осознать суть праздника.

«Всех с праздником! Чувствую себя в этот день особенно, как никогда! Желаю каждому понять, что Пасха, это не куличи, а состояние души и веры! Всем мира, обнимаю каждого!», - написал певец.

А пока принц украинской поп-музыки занимался духовными наставлениями своей юной аудитории, ее всевластный августейший повелитель Олег Винник решил вместо куличей-яиц показать себя любимого, а вместо проповедей - пожелать всем традиционного «щастяздоровля».

«С Пасхой, друзья! Уюта и благополучия в ваши дома, согласия - в семьи, любви, веры и светлой надежды - в сердца. Христос Воскрес!», - написал поп-певец.

Другие украинские селебы отметились однотипными фото. Бабкины и певица Альоша показали детей, Цыбулськая и Огневич показали пасхи, а Оля призвала доставать яички, чтобы поздравлять друг друга.

Больше всего отметилась Леся Никитюк, которая сходила в церковь со своим пасхальной корзиной и получила «душ» от веселого батюшки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 28 Апр 2019 в 1:06 PDT

Читайте также: Президент Украины Петр Порошенко поздравил сограждан с Пасхой.



