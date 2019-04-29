Пасхальный Instagram украинских звезд: куличи, купола и крашенки
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Украинские селебы порадовали поклонников новыми фото
28 апреля православные украинцы праздновали Пасху – один из главных религиозных праздников в году. В этот день верующие вспоминают воскрешение Иисуса Христа, а украинский шоу-биз напоминает поклонникам о своей набожности, как бы парадоксально это не звучало.
Многие отечественные звезды отметились дежурными фото с корзинками, яичками и куличами. Одни ходили в церковь и освятили праздничный провиант, а другие ограничились поздравлениями и нравоучениями в своих микроблогах.
Известная телеведущая Ольга Фреймут в честь праздника решила показать своих детей – сына Валерия и дочь Евдокию.
«Христос воскрес! Мира и тепла вашим семьям!»- оставила теплое пожелание для подписчиков на праздник Пасхи Ольга.
Еще одна известная телеведущая Лилия Ребрик на своей странице в Instagram также поделилась семейными снимками.
Семейство в полном составе побывало на пасхальной службе и освятило куличики. Лилия и ее муж Андрей Дикий позировали с дочерьми Дианой и Полиной у церкви, держа в руках пасхальные корзины, а также внутри храма.
Популярный украинский певец Melovin куличей не показывал, но засветил разукрашенное яичко и пожелал своим «меловинаторам» осознать суть праздника.
«Всех с праздником! Чувствую себя в этот день особенно, как никогда! Желаю каждому понять, что Пасха, это не куличи, а состояние души и веры! Всем мира, обнимаю каждого!», - написал певец.
А пока принц украинской поп-музыки занимался духовными наставлениями своей юной аудитории, ее всевластный августейший повелитель Олег Винник решил вместо куличей-яиц показать себя любимого, а вместо проповедей - пожелать всем традиционного «щастяздоровля».
«С Пасхой, друзья! Уюта и благополучия в ваши дома, согласия - в семьи, любви, веры и светлой надежды - в сердца. Христос Воскрес!», - написал поп-певец.
Другие украинские селебы отметились однотипными фото. Бабкины и певица Альоша показали детей, Цыбулськая и Огневич показали пасхи, а Оля призвала доставать яички, чтобы поздравлять друг друга.
Больше всего отметилась Леся Никитюк, которая сходила в церковь со своим пасхальной корзиной и получила «душ» от веселого батюшки.
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