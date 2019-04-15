В сеть попали младенческие фото Меган Маркл



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Меган Маркл

Дядя герцогини Сассекской Джозеф Джонсон обнародовал снимки из семейного архива

Пока мир с нетерпением ждет появления на свет наследника или наследницы принца Гарри, дядя Меган Маркл сделал поклонникам герцогини настоящий подарок. 69-летний Джозеф Джонсон предоставил в распоряжение одного из британских изданий самый первый снимок герцогини Сассекской, сделанный сразу же после ее рождения.

На нем изображена мать Меган Дория, которая держит на руках новорожденную дочь. В то время как только что родившая мама кажется немного растерянной, малышка, напротив, выглядит на удивление спокойной и сосредоточенной.

Снимок сделан практически сразу после рождения Меган, так как с ее ручки и ножки еще не успели снять бирки. Меган родилась 4 августа 1981 года в 4:46 утра.

Джозеф Джонсон рассказал, почему решил показать фото из семейного альбома миру. «Это подходящее время показать людям семью Меган с другой, положительной стороны, так как это тоже часть истории», - заявил он.

Дядя герцогини, который, кстати, является талантливым актером, также прокомментировал слухи о своей племяннице. Он заверил, что утверждение, что Меган пугает то, что она стала членом королевской семьи, неверно. Джозеф, со ссылкой на мать герцогини, заявил, что Меган нравится слава и ей льстит быть членом семьи Елизаветы II.