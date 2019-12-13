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    Жизнь

    В сеть слили фото 16-летней Меган Маркл с бойфрендом

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    До свадьбы с принцем Гарри Меган Маркл вела личный аккаунт в Инстаграм - В сеть слили фото 16-летней Меган Маркл с бойфрендом
    До свадьбы с принцем Гарри Меган Маркл вела личный аккаунт в Инстаграм

    Будущая герцогиня Сассекская стоит возле елки в блестящем мини-платье и держит под руку смуглого парня

    В Инстаграм-аккаунте velvetcoke появился снимок Меган Маркл из 1997 года. 16-летняя девушка, одетая в мерцающее мини-платье с декольте, позирует возле наряженной елки, держа под руку высокого смуглого парня. Волосы будущей герцогини убраны в высокую прическу, а на лице сияет искренняя улыбка. В подписи авторы аккаунта пояснили, что на фото 16-летняя Меган со своим первым бойфрендом по имени Луис Сегура на рождественском балу в средней школе.

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    Меган Маркл с бойфрендом

    До свадьбы с принцем Гарри Меган Маркл вела личный аккаунт в Инстаграм, однако после родства с королевской семьей удалила страницу, чтобы предотвратить сплетни и спекуляции. Однако поклонники периодически находят старые снимки бывшей актрисы и публикуют их на радость фанатам.

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    В сеть слили фото 16-летней Меган Маркл с бойфрендом
    В сеть слили фото 16-летней Меган Маркл с бойфрендом
    В сеть слили фото 16-летней Меган Маркл с бойфрендом
    В сеть слили фото 16-летней Меган Маркл с бойфрендом
    В сеть слили фото 16-летней Меган Маркл с бойфрендом
    В сеть слили фото 16-летней Меган Маркл с бойфрендом
    В сеть слили фото 16-летней Меган Маркл с бойфрендом
    В сеть слили фото 16-летней Меган Маркл с бойфрендом
    В сеть слили фото 16-летней Меган Маркл с бойфрендом
    В сеть слили фото 16-летней Меган Маркл с бойфрендом
    В сеть слили фото 16-летней Меган Маркл с бойфрендом
    В сеть слили фото 16-летней Меган Маркл с бойфрендом
    В сеть слили фото 16-летней Меган Маркл с бойфрендом

    Под постом уже 62 тысячи лайков и десятки комментариев, в которых одни пользователи восхищаются красотой и искренностью юной Меган, а другие наоборот считают, что девушка выглядит слишком взрослой для 16 лет. Нашлись и те, которые посочувствовали парню, который упустил будущую герцогиню.

     

    Меган Маркл социальная сеть Instagram
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