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    Жизнь

    В сети появилось архивное фото Меган Маркл с выпускного вечера

    • Розсилка
    Меган Маркл - В сети появилось архивное фото Меган Маркл с выпускного вечера
    Меган Маркл

    Как оказалось, тиару супруга принца Гарри примерила еще в подростковом возрасте. Тогда она стала главной героиней своего выпускного

    На днях в сети оказалось еще одно фото, которое теперь фанаты герцогини называют пророческим. Кадр был сделан во время выпускного вечера.

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    На нем Меган Маркл запечатлена в голубом атласном платье без бретелек и с букетом в руках. При этом ее голову украшает Тиара. Как оказалось, она тогда стала королевой выпускного бала. Поклонники были поражены такому факту. Они стали активно обсуждать снимок в соцсети. «Какая красивая», «Надо же, уже тогда стала королевой, а теперь практически принцесса», «Очень мила»,- прокомментировали пост подписчики.

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    В сети появилось архивное фото Меган Маркл с выпускного вечера
    В сети появилось архивное фото Меган Маркл с выпускного вечера
    В сети появилось архивное фото Меган Маркл с выпускного вечера
    В сети появилось архивное фото Меган Маркл с выпускного вечера
    В сети появилось архивное фото Меган Маркл с выпускного вечера
    В сети появилось архивное фото Меган Маркл с выпускного вечера
    В сети появилось архивное фото Меган Маркл с выпускного вечера
    В сети появилось архивное фото Меган Маркл с выпускного вечера
    В сети появилось архивное фото Меган Маркл с выпускного вечера
    В сети появилось архивное фото Меган Маркл с выпускного вечера
    В сети появилось архивное фото Меган Маркл с выпускного вечера
    В сети появилось архивное фото Меган Маркл с выпускного вечера
    В сети появилось архивное фото Меган Маркл с выпускного вечера
    В сети появилось архивное фото Меган Маркл с выпускного вечера
    В сети появилось архивное фото Меган Маркл с выпускного вечера
    В сети появилось архивное фото Меган Маркл с выпускного вечера
    В сети появилось архивное фото Меган Маркл с выпускного вечера
    В сети появилось архивное фото Меган Маркл с выпускного вечера
    В сети появилось архивное фото Меган Маркл с выпускного вечера
    В сети появилось архивное фото Меган Маркл с выпускного вечера
    В сети появилось архивное фото Меган Маркл с выпускного вечера
    В сети появилось архивное фото Меган Маркл с выпускного вечера

    Отметим, что обычно невесты принцев идут под венец в тиаре, принадлежащей своему роду. Однако в последнее время избранницы членов британской королевской семьи оказываются простолюдинками, поэтому диадемы им дарят. В день венчания Меган Маркл появилась в бриллиантовой тиаре-бандо Марии Текской, бабушки Елизаветы II. Ее очень редко надевали члены королевской семьи, поэтому увидеть это украшение на избраннице принца Гарри стало для многих значимым событием.

     

     

    Меган Маркл
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