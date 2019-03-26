В сети появилось архивное фото Меган Маркл с выпускного вечера



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Меган Маркл

Как оказалось, тиару супруга принца Гарри примерила еще в подростковом возрасте. Тогда она стала главной героиней своего выпускного

На днях в сети оказалось еще одно фото, которое теперь фанаты герцогини называют пророческим. Кадр был сделан во время выпускного вечера.

На нем Меган Маркл запечатлена в голубом атласном платье без бретелек и с букетом в руках. При этом ее голову украшает Тиара. Как оказалось, она тогда стала королевой выпускного бала. Поклонники были поражены такому факту. Они стали активно обсуждать снимок в соцсети. «Какая красивая», «Надо же, уже тогда стала королевой, а теперь практически принцесса», «Очень мила»,- прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что обычно невесты принцев идут под венец в тиаре, принадлежащей своему роду. Однако в последнее время избранницы членов британской королевской семьи оказываются простолюдинками, поэтому диадемы им дарят. В день венчания Меган Маркл появилась в бриллиантовой тиаре-бандо Марии Текской, бабушки Елизаветы II. Ее очень редко надевали члены королевской семьи, поэтому увидеть это украшение на избраннице принца Гарри стало для многих значимым событием.