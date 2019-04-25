В сети рассекретили диету Владимира Гройсмана



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Премьер-министр взял пример с голливудских звезд

41-летней премьер-министра Украины Владимир Гройсман взял себя в руки и кардинально изменился. Политик сел на диету, которая стала настоящим трендом у мировых знаменитостей - Бейонсе, Николь Кидман, Хью Джекман, Дженнифер Лопез, Миранда Керр и многие другие.

Суть диеты в «интервальном голодании». То есть человек должен принимать пищу в строго определенный промежуток времени. Во «часы голодания» позволяется только пить воду, чай или кофе без сахара. Ну а так, ограничений в питании нет.

Владимир Гройсман

По мнению специалистов Гарвардской медицинской школы, такая схема питания помогает не только снизить вес, но и снижает кровяное давление и уровень холестерина в крови. Но у всех диет есть противопоказания: подросткам, детям, беременным и диабетикам врачи не рекомендуют практиковать подобного рода диеты.