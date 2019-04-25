  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    В сети рассекретили диету Владимира Гройсмана

    • Розсилка
    В сети рассекретили диету Владимира Гройсмана

    Премьер-министр взял пример с голливудских звезд

    41-летней премьер-министра Украины Владимир Гройсман взял себя в руки и кардинально изменился. Политик сел на диету, которая стала настоящим трендом у мировых знаменитостей - Бейонсе, Николь Кидман, Хью Джекман, Дженнифер Лопез, Миранда Керр и многие другие. 

    Суть диеты в «интервальном голодании». То есть человек должен принимать пищу в строго определенный промежуток времени. Во «часы голодания» позволяется только пить воду, чай или кофе без сахара.  Ну а так, ограничений в питании нет.

    Владимир Гройсман
    Владимир Гройсман

    По мнению специалистов Гарвардской медицинской школы, такая схема питания помогает не только снизить вес, но и снижает кровяное давление и уровень холестерина в крови. Но у всех диет есть противопоказания: подросткам, детям, беременным и диабетикам врачи не рекомендуют практиковать подобного рода диеты. 

    Читайте також
    здоровое питание Владимир Гройсман питание
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ