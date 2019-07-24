В штате Нью-Йорк запретили удалять кошкам когти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нью-Йорк стал первым штатом США, где процедуру удаления когтей признали бесчеловечной и официально запретили

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал законопроект, запрещающий удаление когтей у кошек. «Запретив эту устаревшую практику, мы гарантируем, что животные больше не будут подвергаться этим бесчеловечным и ненужным процедурам», – заявил Куомо.

Некоторые владельцы домашних питомцев прибегают к данной операции, опасаясь заражения через царапины и порчи мебели.

В законопроекте отмечается, что удаление когтей требует частичной ампутации последней кости на пальцах передних лап кошек – это как если бы человеку удалили фалангу пальца, утверждают зоозащитники. В результате у кошек перестают нормально функционировать сухожилия, нервы и связки, что впоследствии может привести к раннему артриту и хроническим болям в спине.

Исключение делается для тех случаев, когда того требуют медицинские показания.

Таким образом, Нью-Йорк стал первым штатом США, где запрещены подобные операции. Удаление когтей у кошек также запрещено в трех городах: Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Денвере.

Читайте также: Полякова на носу яхты показала все свои прелести.



