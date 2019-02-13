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    Жизнь

    В США девушка вышла замуж за зомби-куклу: шокирующие фото

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    <p>Фото: unsplash / @zhangkaiyv</p> <p></p> - В США девушка вышла замуж за зомби-куклу: шокирующие фото

    Фото: unsplash / @zhangkaiyv

    На «торжестве» присутствовали восемь кукол и четыре друга семьи невесты.

    Фелисити Кадлец всегда нравились фильму ужасов и зомби, интерес к ним она проявляла еще с детских лет. На 13-летие отец подарил ей зомби-куклу Келли, а спустя три года Фелисити начала испытывать к монстру нежные чувства, пишет издание The Mirror

    Переломным для девушки стал 2018 года, когда у 20-летней Кадлец умер отец. Утешением стала все та же кукла-зомби, которая напоминала ей об ушедшем из жизни папе. Только так она могла испытывать позитивные эмоции. В этот момент, по признанию американки, она позволила своим чувствам прорваться на свободу и признаться самой себе, что полюбила свою куклу. Не помешало этому и непонимание окружающих.

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    В США девушка вышла замуж за зомби-куклу: шокирующие фото
    В США девушка вышла замуж за зомби-куклу: шокирующие фото
    В США девушка вышла замуж за зомби-куклу: шокирующие фото
    В США девушка вышла замуж за зомби-куклу: шокирующие фото
    В США девушка вышла замуж за зомби-куклу: шокирующие фото
    В США девушка вышла замуж за зомби-куклу: шокирующие фото

    В сентябре прошлого года Фелисити Кадлец вышла замуж за Келли, постаравшись организовать церемонию максимально похожей на официальное торжество. Кукла была на празднике женихом. На «свадьбе» присутствовали восемь кукол и четыре друга семьи. Бюджет праздника составил всего $500. 

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