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    Жизнь

    В США пастор провел службу под видом стриптиза. Все из-за коронавируса

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    В США пастор провел службу под видом стриптиза. Все из-за коронавируса

    Cвященник даже исполнил небольшой стриптиз

    В калифорнийском Сан-Диего пастор Пол Маккой провел приходскую встречу под видом мероприятия стриптиз-клуба, чтобы во время ограничений по коронавирусу продолжать читать проповеди. Об этом сообщает Red State.

    В Калифорнии с 12 ноября было разрешено открыть стриптиз-клубы после того, как владельцы заведений доказали свое право на продолжение работы в суде. Однако церкви в этом штате по‑прежнему остаются закрыты.

    Маккой же решил не участвовать в судебных тяжбах и поступил хитрее: он пообещал устроить мини-стриптиз на первой же своей проповеди, чтобы его деятельность не противоречила законам. Пастор сдержал свое слово и под музыку расстегнул пиджак, снял свой галстук и бросил его в аудиторию. После бурных оваций Маккой приступил к проповеди.

    Ранее «Скотч» рассказывал о скандальном миллионере, который пришел на свадьбу друга с шестью беременными от него девушками.

    Бизнесмен пришел на торжество в розовом костюме и бежевом лонгсливе с шестью беременными девушками в серебристых вечерних нарядах и с одинаковыми прическами. Каждую из них он гладил по животу. Нвогу заявил, что является отцом их будущих детей.

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    Теги: церковь шутки курьез
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