В США пастор провел службу под видом стриптиза. Все из-за коронавируса

Cвященник даже исполнил небольшой стриптиз

В калифорнийском Сан-Диего пастор Пол Маккой провел приходскую встречу под видом мероприятия стриптиз-клуба, чтобы во время ограничений по коронавирусу продолжать читать проповеди. Об этом сообщает Red State.

В Калифорнии с 12 ноября было разрешено открыть стриптиз-клубы после того, как владельцы заведений доказали свое право на продолжение работы в суде. Однако церкви в этом штате по‑прежнему остаются закрыты.

Маккой же решил не участвовать в судебных тяжбах и поступил хитрее: он пообещал устроить мини-стриптиз на первой же своей проповеди, чтобы его деятельность не противоречила законам. Пастор сдержал свое слово и под музыку расстегнул пиджак, снял свой галстук и бросил его в аудиторию. После бурных оваций Маккой приступил к проповеди.

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