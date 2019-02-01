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    Жизнь

    В США скончалась звезда фильма «Пролетая над гнездом кукушки» Луиза Мориц

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    Лузиа Мориц - В США скончалась звезда фильма «Пролетая над гнездом кукушки» Луиза Мориц
    Лузиа Мориц

    Актриса умерла на 72-м году жизни

    Печальная новость пришла из Лос-Анджелеса. В возрасте 71 года ушла из жизни звезда кинокартины «Пролетая над гнездом кукушки» (1975) режиссера Милоша Формана — Луиза Мориц. Об этом сообщили родственники и друзья актрисы.

    Мориц умерла в одном из калифорнийских хосписов, где она провела свои последние дни в окружении близких. По словам семьи артистки, она скончалась из-за острой сердечной недостаточности. Другие детали не сообщаются.

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    В США скончалась звезда фильма «Пролетая над гнездом кукушки» Луиза Мориц
    В США скончалась звезда фильма «Пролетая над гнездом кукушки» Луиза Мориц
    В США скончалась звезда фильма «Пролетая над гнездом кукушки» Луиза Мориц
    В США скончалась звезда фильма «Пролетая над гнездом кукушки» Луиза Мориц

    Как пишет издание USA Today, Луиза Мориц входила в число женщин, которые обвинили известного американского актера и юмориста Билла Косби в сексуальных домогательствах. Несмотря на смерть Мориц, расследование этого дела будет продолжаться в США, отмечает газета.

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