В США скончалась звезда фильма «Пролетая над гнездом кукушки» Луиза Мориц



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лузиа Мориц

Актриса умерла на 72-м году жизни

Печальная новость пришла из Лос-Анджелеса. В возрасте 71 года ушла из жизни звезда кинокартины «Пролетая над гнездом кукушки» (1975) режиссера Милоша Формана — Луиза Мориц. Об этом сообщили родственники и друзья актрисы.

Мориц умерла в одном из калифорнийских хосписов, где она провела свои последние дни в окружении близких. По словам семьи артистки, она скончалась из-за острой сердечной недостаточности. Другие детали не сообщаются.

Как пишет издание USA Today, Луиза Мориц входила в число женщин, которые обвинили известного американского актера и юмориста Билла Косби в сексуальных домогательствах. Несмотря на смерть Мориц, расследование этого дела будет продолжаться в США, отмечает газета.