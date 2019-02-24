В США создали сервис, который поможет с расставанием: организует переезд и психотерапевта



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Фото: unsplash / @hutomoabrianto

Приложение пропагандирует расставания, как возможность начать новую жизнь и толчок к профессиональному и личностному развитию.

Две подруги из Нью-Йорка создали консьерж-сервис Onward, который помогает решить все бытовые хлопоты, связанные с разрывом отношений. Сервис подберет жилье, закажет упаковщиков, грузчиков и перевозчиков и найдет психотерапевта - все это и больше $99, передает Platfor.ma.

Основателей Onward Линдси Мэк и Мика Леонард обещают взять на себя всю логистику расставания, чтобы вы могли сосредоточиться на своем нравственном обновлении. Десятидневный кастомизированный пакет услуг стоит $99 и включает поиск новой жизни, упаковки вещей, переезд и поиск психологической помощи. Тридцатидневный и трехмесячный пакеты стоят соответственно $175 и $500.

Сервис предлагает различные варианты проживания, включая кратковременную и общую аренду меблированного жилья. Также Onward позаботится о всех бумагах и договорах. «Это вариант для тех, кому нужно съехать быстро. Вы просто приходите на новое место, как с Airbnb», - говорит Линдси Мэк.

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