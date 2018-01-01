В Токио школьники будут носить форму от Armani

Родители детей не очень обрадовались этой новости

В токийской начальной школе Taimei Elementary School планируется необычное стильное нововведение — дирекция предлагает школьникам заменить привычную форму на дизайнерскую от Armani. Это объясняется тем, что учебное заведение расположено в одном из туристических центров — шопинг-квартале Гиндза, и руководители школы считают, что



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Родители детей не очень обрадовались этой новости

В токийской начальной школе Taimei Elementary School планируется необычное стильное нововведение — дирекция предлагает школьникам заменить привычную форму на дизайнерскую от Armani.

Это объясняется тем, что учебное заведение расположено в одном из туристических центров — шопинг-квартале Гиндза, и руководители школы считают, что стандартная форма учеников «не вписывается» в эту локацию. Родители школьников не обрадовались этой новости, поскольку комплект детской одежды от Armani обойдется им в $ 729, что в три раза превышает стоимость обычной формы, пишет Harper's Bazaar.

«Я переживаю, что дети могут все неправильно понять. Идея того, что дорогие вещи — это хорошо, а дешевые — плохо, может негативно повлиять на них», – комментирует один из родителей.

Директор школы также обещает дать подробный комментарий и объясниться со всеми обеспокоенными. Неизвестно, что думают на этот счет представители Giorgio Armani, но в любом случае, бренд не будет специально отшивать форму — родители школьников должны приобрести вещи из базовой коллекции детских вещей Armani.