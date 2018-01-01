  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Популярная украинская модель снялась в летней фотосессии для Vogue

    Алина Байкова отправилась в Мексику ради стильных фотографий
    Одна из наиболее успешных украинских моделей Алина Байкова стала героиней фотосессии австралийского глянца Vogue. Девушка позирует в эффектных легких платьях, разноцветных головных уборах, стильных платках и пестрой обуви. Съемка проходила в Мексике. Отдельные снимки из этого проекта появились на персональной странице модели в Instagram. Напомним,
    • Сьогодні, 16:44
    • Розсилка
    Алина Байкова
    Алина Байкова

    Алина Байкова отправилась в Мексику ради стильных фотографий

    Одна из наиболее успешных украинских моделей Алина Байкова стала героиней фотосессии австралийского глянца Vogue. Девушка позирует в эффектных легких платьях, разноцветных головных уборах, стильных платках и пестрой обуви. Съемка проходила в Мексике. Отдельные снимки из этого проекта появились на персональной странице модели в Instagram.

    Напомним, недавно Байкова приняла участие в показе мод в киевском «Мыстецком Арсенале», а также приняла участие в показе недели моды в Нью-Йорке.

    В течение прошлого года модель подозревали в романе с леонардо ДиКаприо, а также бывшим манекенщицы Хайди Клум.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Популярная украинская модель снялась в летней фотосессии для Vogue
    Популярная украинская модель снялась в летней фотосессии для Vogue
    Популярная украинская модель снялась в летней фотосессии для Vogue
    Популярная украинская модель снялась в летней фотосессии для Vogue
    Популярная украинская модель снялась в летней фотосессии для Vogue
    Популярная украинская модель снялась в летней фотосессии для Vogue
    Популярная украинская модель снялась в летней фотосессии для Vogue

    Читайте также: Очаровательные девушки в форме и без. Подборка ярких фото.

    Джерело: Табло ID

    Читайте також
    мода и красота модель самые сексуальные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ