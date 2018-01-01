Популярная украинская модель снялась в летней фотосессии для Vogue

Алина Байкова отправилась в Мексику ради стильных фотографий

Одна из наиболее успешных украинских моделей Алина Байкова стала героиней фотосессии австралийского глянца Vogue. Девушка позирует в эффектных легких платьях, разноцветных головных уборах, стильных платках и пестрой обуви. Съемка проходила в Мексике. Отдельные снимки из этого проекта появились на персональной странице модели в Instagram. Напомним,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Алина Байкова

Алина Байкова отправилась в Мексику ради стильных фотографий

Одна из наиболее успешных украинских моделей Алина Байкова стала героиней фотосессии австралийского глянца Vogue. Девушка позирует в эффектных легких платьях, разноцветных головных уборах, стильных платках и пестрой обуви. Съемка проходила в Мексике. Отдельные снимки из этого проекта появились на персональной странице модели в Instagram.

Напомним, недавно Байкова приняла участие в показе мод в киевском «Мыстецком Арсенале», а также приняла участие в показе недели моды в Нью-Йорке.

В течение прошлого года модель подозревали в романе с леонардо ДиКаприо, а также бывшим манекенщицы Хайди Клум.

Джерело: Табло ID