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    59-летняя Шэрон Стоун снялась в соблазнительной фотосесссии

    Актриса украсила обложку Vanity Fair
    Меньше чем через месяц Шэрон Стоун исполнится 60 лет, но звезда «Основного инстинкта» отнюдь не выглядит на свой возраст и с удовольствием принимает приглашения сняться в весьма откровенных фотосессиях.  Сегодня стало известно, что главный секс-символ киноиндустрии снялась для обложки нового номера итальянской версии Vanity Fair
    • Сьогодні, 15:01
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    Шэрон Стоун
    Шэрон Стоун

    Актриса украсила обложку Vanity Fair

    Меньше чем через месяц Шэрон Стоун исполнится 60 лет, но звезда «Основного инстинкта» отнюдь не выглядит на свой возраст и с удовольствием принимает приглашения сняться в весьма откровенных фотосессиях. 
    Сегодня стало известно, что главный секс-символ киноиндустрии снялась для обложки нового номера итальянской версии Vanity Fair Шэрон.
    В рамках фотосессии актриса примеряла два соблазнительных образа. Стоит отметить, что несмотря на грядущее 60-летие, Шэрон Стоун даст фору многим молодым актрисам.

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    59-летняя Шэрон Стоун снялась в соблазнительной фотосесссии
    59-летняя Шэрон Стоун снялась в соблазнительной фотосесссии
    59-летняя Шэрон Стоун снялась в соблазнительной фотосесссии
    59-летняя Шэрон Стоун снялась в соблазнительной фотосесссии
    59-летняя Шэрон Стоун снялась в соблазнительной фотосесссии

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