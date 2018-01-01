59-летняя Шэрон Стоун снялась в соблазнительной фотосесссии

Актриса украсила обложку Vanity Fair

Меньше чем через месяц Шэрон Стоун исполнится 60 лет, но звезда «Основного инстинкта» отнюдь не выглядит на свой возраст и с удовольствием принимает приглашения сняться в весьма откровенных фотосессиях. Сегодня стало известно, что главный секс-символ киноиндустрии снялась для обложки нового номера итальянской версии Vanity Fair



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Шэрон Стоун

Актриса украсила обложку Vanity Fair

Меньше чем через месяц Шэрон Стоун исполнится 60 лет, но звезда «Основного инстинкта» отнюдь не выглядит на свой возраст и с удовольствием принимает приглашения сняться в весьма откровенных фотосессиях.

Сегодня стало известно, что главный секс-символ киноиндустрии снялась для обложки нового номера итальянской версии Vanity Fair Шэрон.