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    Пэрис Хилтон примеряла роскошный образ Мэрилин Монро

    Известная модель в последнее время все чаще стала примерять образ роковой блондинки
    Американская знаменитость Пэрис Хилтон выложила на своей странице в Instagram несколько новых снимков, на которых она предстает в образе легенды Голливуда Мэрилин Монро. На фото она позирует на импровизированной сцене с микрофоном в руках, пишет «Главком». Пэрис выглядела очень соблазнительно в длинном сияющем платье, длинных
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 17:06
    • Розсилка
    Пэрис Хилтон
    Пэрис Хилтон

    Известная модель в последнее время все чаще стала примерять образ роковой блондинки

    Американская знаменитость Пэрис Хилтон выложила на своей странице в Instagram несколько новых снимков, на которых она предстает в образе легенды Голливуда Мэрилин Монро. На фото она позирует на импровизированной сцене с микрофоном в руках, пишет «Главком».

    Пэрис выглядела очень соблазнительно в длинном сияющем платье, длинных перчатках, голубой меховой накидке и с ярким макияжем.

    А еще несколькими днями ранее Хилтон выложила еще одно фото, которое развивает тему гламурной блондинки. В нем звезда предстала в нижнем белье, выглядывая из торта. В то же время появились и фото, на которых она позирует в соблазнительном фартуке, а также лежа на диване.

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    Пэрис Хилтон примеряла роскошный образ Мэрилин Монро
    Пэрис Хилтон примеряла роскошный образ Мэрилин Монро

    Подписчики Хилтон пришли в восторг от этих снимков, оставив множество положительных комментариев.

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