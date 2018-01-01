Пэрис Хилтон примеряла роскошный образ Мэрилин Монро
- Сьогодні, 17:06
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Розсилка
Известная модель в последнее время все чаще стала примерять образ роковой блондинки
Американская знаменитость Пэрис Хилтон выложила на своей странице в Instagram несколько новых снимков, на которых она предстает в образе легенды Голливуда Мэрилин Монро. На фото она позирует на импровизированной сцене с микрофоном в руках, пишет «Главком».
Пэрис выглядела очень соблазнительно в длинном сияющем платье, длинных перчатках, голубой меховой накидке и с ярким макияжем.
А еще несколькими днями ранее Хилтон выложила еще одно фото, которое развивает тему гламурной блондинки. В нем звезда предстала в нижнем белье, выглядывая из торта. В то же время появились и фото, на которых она позирует в соблазнительном фартуке, а также лежа на диване.
Подписчики Хилтон пришли в восторг от этих снимков, оставив множество положительных комментариев.