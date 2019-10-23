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    Жизнь

    В Украине представили ресурс о кино DzygaMDb

    • Розсилка
    В Украине представили ресурс о кино DzygaMDb

    Сайт уже в открытом доступе и первое время будет бесплатным

    22 октября президенткой Одесского международного кинофестиваля ОМКФ Виктория Тигипко и исполнительная директор Украинского киноакадемии Анна Мачух презентовали новую онлайн-базу данных, которая будет собирать всю информацию об украинской кинопродукции, сообщает Yabl.

    Читатели будут иметь несколько вариантов подписки: простой - для пользователей и кинокритиков, а также Pro для кинопрофессионалов, компаний и кастинг-директоров. Последний вариант имеет цель «свести» украинских киношников и оптимизировать кастинг-процессы.

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