Вышел трейлер украинского исторического блокбастера «Захар Беркут» (видео)



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Премьера фильма запланирована на 10 октября 2019 года

В сети появился новый трейлер украинского исторического блокбастера «Захар Беркут», снятый по мотивам одноименной повести Ивана Франко.

Согласно описанию, опубликованного тизера, события фильма разворачиваются в 1223 году. Монгольская орда во главе с ханом Бурундой движется на запад, истребляя все на своем пути. Дойдя до высоких Карпатских гор, войско останавливается у подножия. Однако ночью несколько местных охотников - братья Беркуты тайком пробираются в лагерь и освобождают пленных. После этого хан решает отомстить и уничтожить карпатское поселение, но у Захара Беркута и небольшой общины охотников есть свой план.

Режиссером картины выступает Ахтем Сеитаблаев, известный по роботе в фильме «Киборги». Главную роль в фильме сыграет голливудский актер Роберт Патрик («Терминатор 2: Судный день»), также на широком экране зрители увидят: Андрея Исаенко («Киборги»), Томми Флэнагана («Храброе сердце»), Алину Довбуш ( «Мизантроп») и других талантливых актеров.