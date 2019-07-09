Вакарчук показал трогательные фото с женой и дочерью



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Святослав Вакарчук

Музыкант показал редкие кадры

Фронтмен популярной украинской группы «Океан Эльзы» и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук ко Дню семьи 8 июля он показал своих самой любимой женщин: жену Лялю Фонареву и взрослую дочь Диану.

«... Если бы не моя семья, я не стал бы тем, кем есть сейчас. Спасибо, мои родные!», - написал Святослав.

Напомним, в свое время Слава признавался, что жена - это его самый основной смысл жизни, именно она делает его оформленным и создает гармонию. Как известно, Диана - это дочь Фонаревой от предыдущего брака.