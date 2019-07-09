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    Жизнь

    Вакарчук показал трогательные фото с женой и дочерью

    • Розсилка
    Святослав Вакарчук - Вакарчук показал трогательные фото с женой и дочерью
    Святослав Вакарчук

    Музыкант показал редкие кадры

    Фронтмен популярной украинской группы «Океан Эльзы» и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук ко Дню семьи 8 июля он показал своих самой любимой женщин: жену Лялю Фонареву и взрослую дочь Диану.

    «... Если бы не моя семья, я не стал бы тем, кем есть сейчас. Спасибо, мои родные!», - написал Святослав.

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    Напомним, в свое время Слава признавался, что жена - это его самый основной смысл жизни, именно она делает его оформленным и создает гармонию. Как известно, Диана - это дочь Фонаревой от предыдущего брака.

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