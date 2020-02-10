Вдова Коби Брайанта показала первые шаги его семимесячной дочери (видео)

На в'їзді до Чорноморська вантажівка знесла обмежувач висоти

на весь екран



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У легендарного баскетболиста остались три дочери

Легендарный 41-летний баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе вместе с 13-летней дочерью Джанной. Вертолет, на котором кроме Коби и девочки, летели еще 7 человек, разбился в Калифорнии.

Ванесса поделилась трогательным видео, как ее младшая дочь учится вставать и пытается сделать первые шаги. Малышке Капри всего семь месяцев.