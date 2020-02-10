  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Вдова Коби Брайанта показала первые шаги его семимесячной дочери (видео)

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Вдова Коби Брайанта показала первые шаги его семимесячной дочери (видео)
    Вдова Коби Брайанта показала первые шаги его семимесячной дочери (видео)
    Вдова Коби Брайанта показала первые шаги его семимесячной дочери (видео)
    Вдова Коби Брайанта показала первые шаги его семимесячной дочери (видео)
    Вдова Коби Брайанта показала первые шаги его семимесячной дочери (видео)
    Вдова Коби Брайанта показала первые шаги его семимесячной дочери (видео)
    Вдова Коби Брайанта показала первые шаги его семимесячной дочери (видео)
    Вдова Коби Брайанта показала первые шаги его семимесячной дочери (видео)
    Вдова Коби Брайанта показала первые шаги его семимесячной дочери (видео)
    Вдова Коби Брайанта показала первые шаги его семимесячной дочери (видео)
    • Розсилка

    У легендарного баскетболиста остались три дочери

    Легендарный 41-летний баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе вместе с 13-летней дочерью Джанной. Вертолет, на котором кроме Коби и девочки, летели еще 7 человек, разбился в Калифорнии.

    Ванесса поделилась трогательным видео, как ее младшая дочь учится вставать и пытается сделать первые шаги. Малышке Капри всего семь месяцев.

    знаменитости дети звезд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ