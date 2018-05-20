Хайди Клум появилась на красной дорожке с молодым любовником
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Хайди Клум и Том Каулиц
44-летняя Хайди Клум и 28-летний Том Каулиц впервые вышли в свет как пара
Влюбленные появились на благотворительном балу amfAr Gala в Каннах.
Хайди была одета в сияющее белое платье в пол Zuhair Murad, а Том для контраста выбрал черный total look.
Оба улыбались и всем своим видом показывали, что они счастливы вместе.
Стоит отметить, что Хайди и Том встречаются с середины марта и все свободное время проводят вместе. За это время пара не раз попадала в объективы папарацци.
Напомним, что последним бойфрендом Хайди Клум был куратор Вито Шнабель, который был на 13 лет моложе ее. Также модель была дважды замужем: за музыкантом Силом и актером Риком Пайпино. У Хайди четверо детей: дочери Хелена и Лу и сыновья Генри и Йохан.
Джерело: graziamagazine.ru