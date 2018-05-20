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    Хайди Клум появилась на красной дорожке с молодым любовником

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    Хайди Клум и Том Каулиц
    Хайди Клум и Том Каулиц

    44-летняя Хайди Клум и 28-летний Том Каулиц впервые вышли в свет как пара

    Влюбленные появились на благотворительном балу amfAr Gala в Каннах.

    Хайди была одета в сияющее белое платье в пол Zuhair Murad, а Том для контраста выбрал черный total look.

    Оба улыбались и всем своим видом показывали, что они счастливы вместе.

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    Хайди Клум появилась на красной дорожке с молодым любовником
    Хайди Клум появилась на красной дорожке с молодым любовником

    Стоит отметить, что Хайди и Том встречаются с середины марта и все свободное время проводят вместе. За это время пара не раз попадала в объективы папарацци.

    Напомним, что последним бойфрендом Хайди Клум был куратор Вито Шнабель, который был на 13 лет моложе ее. Также модель была дважды замужем: за музыкантом Силом и актером Риком Пайпино. У Хайди четверо детей: дочери Хелена и Лу и сыновья Генри и Йохан.

    Джерело: graziamagazine.ru

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