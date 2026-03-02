Борис Джонсон заспівав пісню «Пес Патрон» на вокзалі у Києві (відео)

Борис Джонсон заспівав пісню про «Пса Патрона» поруч з музикантами Іваном Маруничем та Валерієм Харчишиним

Експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заспівав українську пісню «Пес Патрон» разом з автором композиції. Це відбулося під час його візиту в Україну до четвертої річниці повномасштабного вторгнення. Про це пише «Главком» із посиланням на допис у соцмережі Threads.

Відео, де Борис Джонсон співає пісню про «Пса Патрона», опублікував заступник голови наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко. «Борис Джонсон опановує українську на вокзалі Київ Пасажирський», – підписав свій допис Лещенко.

Борис Джонсон показався поруч з українськими музикантами Іваном Маруничем та Валерієм Харчишиним фото: sergii_leshchenko/Threads

На відео Борис Джонсон показався поруч з автором пісні «Пес Патрон» Іваном Маруничем та музикантом Валерієм Харчишиним. Спочатку Іван Марунич продемонстрував Борису Джонсону, як правильно треба співати його пісню.

Після цього політик сам заспівав декілька рядків з пісні. «Хто тримає цей район? Пес Патрон, пес Патрон», – вимовив експрем'єр-міністр Великої Британії.

Нагадаємо, Борис Джонсон під час свого візиту до України також відвідав ресторан української кухні у Києві шеф-кухаря та ресторатора Євгена Клопотенка. Борис Джонсон завітав до ресторану «100 років тому вперед», де скуштував борщ та страви української кухні.

22 лютого 2026 року в день четвертої річниці повномасштабного російського вторгнення Борис Джонсон опублікував відео, де він виходить з потяга Укрзалізниці на вокзалі у Києві. Експрем'єр-міністр Великої Британії пройшовся головними вулицями столиці та записав звернення до глядачів.