Куди подівся відомий мовознавець Авраменко? Активісти звернулися до МОН

Активісти звернулися до МОН України з вимогою надати їй правову і морально-етичну оцінку щодо Олександра Авраменка

Приводом стали повідомлення про перебування автора шкільних підручників за кордоном під час воєнного стану

Активісти звернулися до Міністерства освіти і науки України з проханням надати правову та морально-етичну оцінку діяльності філолога та автора шкільних підручників Олександра Авраменка. Про це повідомляє «Главком».

Підставою для запиту став лист агентства журналістських розслідувань «Сила України», у якому йдеться про те, що Олександр Авраменко, попри обмеження для чоловіків під час воєнного стану, тривалий час перебуває за кордоном, зокрема в Іспанії. У зверненні зазначено, що філолог демонструє безпечне та заможне життя на тлі курортів, тоді як Україна «щодня живе під ракетними ударами».

«Автор підручника – це не лише фахівець з мови. Це носій цінностей і приклад. Це людина, на яку рівняються діти не тільки в словах, а й у життєвому виборі, у відчутті відповідальності та в здатності бути разом зі своєю країною у найважчі часи», – йдеться у листі.

Також представники організації зазначили: «Ми не беремо на себе функції суду і не підміняємо собою правоохоронні органи. Але як суспільство маємо повне право ставити запитання, зокрема про межі відповідальності й моральну відповідність публічної ролі».

Олександр Авраменко виїхав з кордон?

Відомий популяризатор української мови останнім часом рідко з’являється у публічному просторі. Після листопада 2024 року його активність у соцмережах значно зменшилася, а в Instagram він тривалий час не публікував нових дописів.

Влітку 2024 року Авраменко опинився у центрі скандалу через фото з пляжу та геолокацію профілю в Іспанії. Тоді він заявляв, що любить Іспанію, однак як громадянин України знає про обмеження для чоловіків під час воєнного стану. Згодом геолокацію було прибрано, частину дописів архівовано.

6 лютого 2025 року філолог повернувся до соцмережі з новим фото у зимовому антуражі, однак тему свого місцеперебування не прокоментував.

Як відомо, відомого філолога викрито у втечі з країни. В описі Instagram-профілю Авраменка було вказано, що він перебуває в Іспанії. Цікаво, що ще у вересні 2024 року, коментуючи світлину, зроблену на морському узбережжі, Авраменко заперечував інформацію про свій виїзд за кордон. У відповідях на запитання підписників він зазначив, що справді любить Іспанію, однак як громадянин України знає про обмеження щодо виїзду чоловіків під час воєнного стану.

Раніше Авраменко прокоментував чутки щодо свого можливого виїзду за кордон.