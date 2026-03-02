Головна Скотч Життя
«Культурні сили» випустили зворушливий кліп про дитинство в укриттях та серед руїн

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
фото: instagram.com/culturalforces

Пісня про покоління дітей, які вчаться мріяти попри війну

Об'єднання «Культурні сили» презентували новий трек «Прифронтове дитинство». У пісні йдеться про дітей, для яких війна стала єдиною відомою реальністю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу. 

Пісня виконана семирічною Анною-Марією Гульченко – звичайною дівчинкою, якої, як і тисячам дітей в Україні доводиться проводити своє дитинство серед війни. Ця глибока й емоційна пісня нагадує про силу дитячої душі, здатної знаходити радість навіть у найтемніші часи.

«Коли я співаю цю пісню, я розповідаю про себе та моїх друзів. Ми не знаємо життя без війни, але все одно граємося, сміємося і мріємо. Іноді страшно, але ми віримо: поки ми разом, все буде добре. Ця пісня – про наше життя, про те, що ми сильніші, ніж здається», – зазначає виконавиця пісні.

У кліпі укриття перетворюється на маленький острів дитинства – місце, де дівчинка може на мить забути про війну і просто бути собою. Серед стін, що захищають від вибухів, вона грається з іграшками, малює, фантазує – ніби нічого не відбувається за їхніми межами. Це не просто приміщення, а символ безпеки, де війна не має влади над її уявою.

За дверима укриття – руйнування, сирени, небезпека. Але всередині дівчинка відчуває свободу: граючись з ляльками або читаючи книжку, вона створює власну реальність, де живе дитинство, яке приховане від зовнішнього хаосу. Укриття стає її особистим всесвітом, де навіть у найтемніші часи залишається місце для сміху, мрій і дитячої наївності. Це нагадування, що війна не здатна зламати дитячу душу.

«Культурні сили» – платформа, яка об’єднує військовослужбовців творчих професій, культурних діячів, аналітиків і волонтерів. Вона розвиває воїнську культуру, посилює морально-психологічну підтримку військових, впроваджує культурну дипломатію та інформаційний спротив через інструменти культури. До платформи входять проєкти: «Культурний десант», «Книга на фронт», «Фронтова студія», «Оркестр 59», «РадіоПіхота» та інші.

Щомісяця артисти «Культурних сил» проводять близько 200 виступів у фронтовій зоні, а також передають бійцям приблизно 1200 книг. У 2025 році «Культурні сили» спродюсували та випустили 49 пісень, створених військовослужбовцями, провели кілька комунікаційних кампаній для Сил оборони, зокрема кампанію «Україна стоїть, бо стоїть піхота», яка отримала престижну нагороду Effie Awards і забезпечила охоплення аудиторії в 12 млн контактів.

