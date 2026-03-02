«Культурні сили» випустили зворушливий кліп про дитинство в укриттях та серед руїн

Пісня про покоління дітей, які вчаться мріяти попри війну

Об'єднання «Культурні сили» презентували новий трек «Прифронтове дитинство». У пісні йдеться про дітей, для яких війна стала єдиною відомою реальністю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу.

Пісня виконана семирічною Анною-Марією Гульченко – звичайною дівчинкою, якої, як і тисячам дітей в Україні доводиться проводити своє дитинство серед війни. Ця глибока й емоційна пісня нагадує про силу дитячої душі, здатної знаходити радість навіть у найтемніші часи.

«Коли я співаю цю пісню, я розповідаю про себе та моїх друзів. Ми не знаємо життя без війни, але все одно граємося, сміємося і мріємо. Іноді страшно, але ми віримо: поки ми разом, все буде добре. Ця пісня – про наше життя, про те, що ми сильніші, ніж здається», – зазначає виконавиця пісні.

У кліпі укриття перетворюється на маленький острів дитинства – місце, де дівчинка може на мить забути про війну і просто бути собою. Серед стін, що захищають від вибухів, вона грається з іграшками, малює, фантазує – ніби нічого не відбувається за їхніми межами. Це не просто приміщення, а символ безпеки, де війна не має влади над її уявою.

За дверима укриття – руйнування, сирени, небезпека. Але всередині дівчинка відчуває свободу: граючись з ляльками або читаючи книжку, вона створює власну реальність, де живе дитинство, яке приховане від зовнішнього хаосу. Укриття стає її особистим всесвітом, де навіть у найтемніші часи залишається місце для сміху, мрій і дитячої наївності. Це нагадування, що війна не здатна зламати дитячу душу.