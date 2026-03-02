Місячне затемнення серед білого дня: як українцям побачити унікальне явище

3 березня можна буде побачити повне місячне затемнення, останнє подібне явище до 2029 року

Максимальна фаза затемнення припаде на 14:38 за київським часом 3 березня. У цей момент в Україні буде розпал дня, а Місяць перебуватиме нижче лінії горизонту, тому насолодитися видовищем зможуть лише мешканці Америки, Австралії та Східної Азії

3 березня 2026 року людство стане свідком одного з найяскравіших астрономічних явищ – повного місячного затемнення, яке завдяки своєму червоному відтінку отримало назву «Кривавий Місяць» Воно триватиме близько 5 год. 38 хв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Live Science.

Це перша велика астрономічна подія 2026 року. За даними NASA та сервісу Time and Date, пік затемнення відбудеться 3 березня о 14:38 за київським часом. Найкращий спосіб не пропустити подію – онлайн-трансляції. Живі трансляції забезпечать астрономічні ресурси та проєкти з усього світу. Одним з варіантів побачити затемнення є The Virtual Telescope Project – міжнародний проєкт астрофізики, який традиційно організовує живі трансляції затемнень із декількох точок спостереження.

Попри те, що затемнення невидиме, астрономи радять сьогодні ввечері просто помилуватися надзвичайно яскравою повнею, яка почне сходити після 18:00.

Наступного разу подібне явище можна буде спостерігати лише у новорічну ніч з 2028 на 2029 рік.

Нагадаємо, рідкісне затемнення «вогняне кільце» дослідники спостерігали в Антарктиді. Під час кільцеподібного затемнення Місяць проходить між Землею та Сонцем, але перебуває трохи далі від планети на своїй орбіті, тому не повністю закриває сонячний диск. У результаті навколо темного силуету Місяця залишається яскраве світлове кільце, яке й отримало назву «вогняного кільця».