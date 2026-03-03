Головна Скотч Життя
Українка показала, як її донька навчається в туалеті через ракетні обстріли в Дубаї (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Донька українки Олександри Говорухи навчається в туалеті через вибухи в Дубаї
фото: Alexandra Govorukha/Facebook

Українка показала, який вигляд має «звичайне життя в Дубаї» під час ракетних атак 

Українці в Дубаї ховаються від вибухів та обстрілів у ванних кімнатах. Як повідомляє «Главком», про це розповіла підприємиця з України Олександра Говоруха та показала, як її донька навчається дистанційно у ванній через обстріли в Дубаї.

Олександра Говоруха розповіла, що в Дубаї вона переїхала з Англії, коли у 2022 році тікала з родиною від війни в Україні. Тепер її донька вимушена навчатися дистанційно у ванній кімнаті через ракетні обстріли.

«Сьогодні у доньки навчання в школі дистанційно, а зранку вже чутно вибухи. Одну ракету збили недалеко від нашого будинку. Але донька з 9 років знає, що таке війна і вже загартована життям. Тому без зайвих питань швидко сама собі облаштувала навчальне місце і сидить на уроках у ванній. Добре що у нас їх три – на кожного члена родини по «кабінету», – написала українка.

Олександра Говоруха та показала, як її донька навчається дистанційно у ванній через вибухи в Дубаї
Олександра Говоруха та показала, як її донька навчається дистанційно у ванній через вибухи в Дубаї
фото: Alexandra Govorukha/Facebook

Олександра Говоруха зауважила, що у зв’язку з останніми подіями на Близькому Сході й зокрема в Дубаї, де вона живе, треба завжди мати додатковий план дій в надзвичайних ситуаціях. «Плану що робити далі поки немає, бо так само як і у 2022, у нас було відчуття, що таке тут статися не може. Треба вже привчитися мати план Б скрізь і бути готовими до будь-якого розгортання ситуації», – зазначила Олександра Говоруха.

Олександра Говоруха переїхала в Дубаї, коли тікала з родиною від війни в Україні
Олександра Говоруха переїхала в Дубаї, коли тікала з родиною від війни в Україні
фото: Alexandra Govorukha/Facebook

Також Олександра Говоруха поділилася фото з донькою, яка навчається, сидячи на підлозі у ванній кімнаті. «Звичайне життя в Дубаї – сьогодні навчання онлайн, а моя донька навчалася з туалету», – йдеться у підписі до сторис.

Нагадаємо, українська співачка MamaRika вийшла на зв’язок після того, як із сином опинилася в епіцентрі вибухів під час атаки Ірану. Співачка заявила, що застрягла із дитиною в Дубаї та не може повернутися в Україну.  MamaRika поскаржилася, що в Дубаї немає укриттів та належного захисту неба, на відміну від України.

Теги: Іран діти війна навчання ракетна атака українці за кордоном

