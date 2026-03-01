Ніколас Карма розсекретив, хто із знаменитостей, яких він знімав, мав найдорожче вбрання

Ніколас Карма відомий завдяки своїм коротким відео, у яких він підходить до перехожих та запитує про вартість одягу

Найдорожчий образ був у відомої співачки. Все завдяки сумочці

Відомий український блогер Ніколас Карма розсекретив ім’я зірки зі своїх роликів, яка мала найдорожче вбрання. Як інформує «Главком», про це він розповів у проєкті «Наодинці з гламуром».

Ніколас Карма відомий завдяки своїм коротким відео, у яких він підходить до перехожих та запитує про вартість одягу. Все частіше у роликах блогера з'являються знаменитості. І найдорожчий лук із усіх зірок мала співачка Оля Полякова. А все завдяки її сумочці Birkin, які виготовляють із преміальних матеріалів лише вручну та в обмеженій кількості. Ніколас Карма говорить, що за весь час, що він знімав відео, ні в кого з героїв не було сумок цього бренду.

«Оля Полякова нещодавно в мене була. У неї була сумка Birkin. У жодної героїні, а я знімаю три з половиною роки, не було сумки Birkin. А в неї, якщо не помиляюся, сім. Ну, це найдорожчий, напевно, лук», – поділився блогер.

