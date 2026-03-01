Головна Скотч Життя
Ніколас Карма розсекретив, хто із знаменитостей, яких він знімав, мав найдорожче вбрання

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Ніколас Карма відомий завдяки своїм коротким відео, у яких він підходить до перехожих та запитує про вартість одягу
Найдорожчий образ був у відомої співачки. Все завдяки сумочці

Відомий український блогер Ніколас Карма розсекретив ім’я зірки зі своїх роликів, яка мала найдорожче вбрання. Як інформує «Главком», про це він розповів у проєкті «Наодинці з гламуром».

Ніколас Карма відомий завдяки своїм коротким відео, у яких він підходить до перехожих та запитує про вартість одягу. Все частіше у роликах блогера з'являються знаменитості. І найдорожчий лук із усіх зірок мала співачка Оля Полякова. А все завдяки її сумочці Birkin, які виготовляють із преміальних матеріалів лише вручну та в обмеженій кількості. Ніколас Карма говорить, що за весь час, що він знімав відео, ні в кого з героїв не було сумок цього бренду.

«Оля Полякова нещодавно в мене була. У неї була сумка Birkin. У жодної героїні, а я знімаю три з половиною роки, не було сумки Birkin. А в неї, якщо не помиляюся, сім. Ну, це найдорожчий, напевно, лук», – поділився блогер.

Нагадаємо, як українська співачка Оля Полякова презентувала денс-поп трек «Жінка Сніжинка». Зірка вирішила подарувати українцям святковий настрій перед новорічними святами, тому прем’єру пісні відбулася 19 грудня.  До своєї нової пісні «Жінка Сніжинка» співачка зняла кліп. На перших кадрах вона показалася у золотій сукні, лежачи, нібито у снігу. 

Раніше «Главком» писав про те, що українська співачка Оля Полякова разом із телеведучою та громадською діячкою Машею Єфросиніною випустили новий кліп «Лунає», у якому дорослі жінки насолоджуються свободою, танцем і магією моменту. Кліп містить ніжні та грайливі сцени між героїнями.

