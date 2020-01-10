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    Впервые героем обложки популярного глянца стал гей (фото)

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    <p>Фотограф придумал для Портера сложные образы, включающие в себя не только макияж, но и объемные аппликации из цветных геометрических фигур</p> <div></div> - Впервые героем обложки популярного глянца стал гей (фото)

    Фотограф придумал для Портера сложные образы, включающие в себя не только макияж, но и объемные аппликации из цветных геометрических фигур

    Фото: instagram.com/allure/

    Февральский номер бьюти-журнала, для которого снялся Портер, посвящен искусству в индустрии красоты

    Актер и звезда сериала «Поза» Билли Портер снялся для обложки журнала о красоте Allure. Это первый случай, когда на обложке бьюти-журнала появился мужчина.

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    Впервые героем обложки популярного глянца стал гей (фото)
    Впервые героем обложки популярного глянца стал гей (фото)
    Впервые героем обложки популярного глянца стал гей (фото)
    Впервые героем обложки популярного глянца стал гей (фото)
    Впервые героем обложки популярного глянца стал гей (фото)
    Впервые героем обложки популярного глянца стал гей (фото)
    Фото: instagram.com/allure/

    В интервью Портер рассказывает о силе искусства – весь февральский номер журнала посвящен этой теме в индустрии красоты. «Мы – те, кто создает изменения. Мы открываем наши сердца и сознание совершенно иным образом. Будь то визуальное искусство, музыка, книги или фильмы — как вы думаете, почему именно это в первую очередь атакуют правители-тираны? Потому что они хорошо знают о силе искусства», – сказал Портер.

    Портер – открытый гей. В 2017 году он сочетался браком со своим партнером Адамом Смитом после восьми лет отношений.

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    актер искусство музыка
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