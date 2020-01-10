Впервые героем обложки популярного глянца стал гей (фото)



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Фотограф придумал для Портера сложные образы, включающие в себя не только макияж, но и объемные аппликации из цветных геометрических фигур Фото: instagram.com/allure/

Февральский номер бьюти-журнала, для которого снялся Портер, посвящен искусству в индустрии красоты

Актер и звезда сериала «Поза» Билли Портер снялся для обложки журнала о красоте Allure. Это первый случай, когда на обложке бьюти-журнала появился мужчина.

В интервью Портер рассказывает о силе искусства – весь февральский номер журнала посвящен этой теме в индустрии красоты. «Мы – те, кто создает изменения. Мы открываем наши сердца и сознание совершенно иным образом. Будь то визуальное искусство, музыка, книги или фильмы — как вы думаете, почему именно это в первую очередь атакуют правители-тираны? Потому что они хорошо знают о силе искусства», – сказал Портер.

Портер – открытый гей. В 2017 году он сочетался браком со своим партнером Адамом Смитом после восьми лет отношений.