Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости и вспомнил погибших на Майдане



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Владимир Зеленский

Руководитель студии «Квартал 95» Владимир Зеленский решил поздравить всю страну необычным образом

В образе Президента с ленты «Слуга Народа» Василия Голобородько шоумен в новом видео от студии «Квартал 95» выступил с трогательной речью со слезами на глазах.

В коротком ролике Голобородько поздравляет представителей верховной рады с Днем Независимости и дарит им именные часы.

Однако депутаты начинают высказывать свое недовольство тем, что имена на часах не их. Именно в этом фрагменте Зеленский с глазами на мокром месте пристыдил депутатов и напомнил им, что надо всегда помнить, благодаря кому они здесь, для чего и как надолго.

«На них имена совершенно других людей, которых вы обязаны помнить. На этом часах имена тех людей, которые погибли на Майдане. Имена тех, чье время в борьбе за Независимость нашей страны остановилось навсегда», - говорит герой Зеленского.

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Джерело: ТСН