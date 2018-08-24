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    Жизнь

    Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости и вспомнил погибших на Майдане

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    Владимир Зеленский - Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости и вспомнил погибших на Майдане
    Владимир Зеленский

    Руководитель студии «Квартал 95» Владимир Зеленский решил поздравить всю страну необычным образом

    В образе Президента с ленты «Слуга Народа» Василия Голобородько шоумен в новом видео от студии «Квартал 95» выступил с трогательной речью со слезами на глазах.

    В коротком ролике Голобородько поздравляет представителей верховной рады с Днем Независимости и дарит им именные часы.

    Однако депутаты начинают высказывать свое недовольство тем, что имена на часах не их. Именно в этом фрагменте Зеленский с глазами на мокром месте пристыдил депутатов и напомнил им, что надо всегда помнить, благодаря кому они здесь, для чего и как надолго.

    «На них имена совершенно других людей, которых вы обязаны помнить. На этом часах имена тех людей, которые погибли на Майдане. Имена тех, чье время в борьбе за Независимость нашей страны остановилось навсегда», - говорит герой Зеленского.

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    Джерело: ТСН

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