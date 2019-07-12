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    Жизнь

    Владимир Зеленский умилил сеть снимком в подсолнухах

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    Владимир Зеленский умилил сеть снимком в подсолнухах

    Президент Украины отправился в Днепропетровскую область

    Сегодня Владимир Зеленский отправился с рабочим визитом в Днепропетровскую область. Во время поездки президент Украины увидел поле с подсолнухами, где решил сделать снимок для своей официальной страницы в соцсети Facebook.

    Глава государства позировал на фоне чистого голубого неба среди ярких больших подсолнухов, которые пользователям сети напомнили флаг Украины. 

    «Слава Україні!», - коротко подписал фотографию Зеленский.

    Фолловеры президента Украины Владимира Зеленского пришли в восторг от этого снимка. Некоторые даже отметили, что готовы поставить эту фотографию себе вместо заставки на рабочий стол компьютера.

    «Влюбилась! Умный, красивый и талантливый! Так держать, удачи!», «Мама-дорогая, Владимир! За 50 дней правления, впервые слышу от тебя эти слова. Надо в календарь занести это число и отмечать как праздник!»Мы тут за пять лет отвыкли, что перекрываются улицы для проезда президента. Да и кортежи по скромнее эти пять лет были. 
    А так, да, подсолнухи хорошие» - пишут пользователи сети.

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