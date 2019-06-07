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    Жизнь

    Внучка Елизаветы II добавила в свой титул фамилию супруга-официанта

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    Принцесса Евгения и Джек Бруксбанк - Внучка Елизаветы II добавила в свой титул фамилию супруга-официанта
    Принцесса Евгения и Джек Бруксбанк

    Принцесса Евгения изменила официальное имя ради мужа

    Принцесса Евгения и Джек Бруксбанк поженились в октябре прошлого года после почти семи лет отношений. Предложение внучке Елизаветы II избранник сделал красиво: во время отдыха в Никарагуа он опустился перед принцессой на колено в лучах закатного солнца и поклялся ей в вечной любви.

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    Принцесса Евгения
    Внучка Елизаветы II добавила в свой титул фамилию супруга-официанта
    Внучка Елизаветы II добавила в свой титул фамилию супруга-официанта
    Внучка Елизаветы II добавила в свой титул фамилию супруга-официанта
    Внучка Елизаветы II добавила в свой титул фамилию супруга-официанта
    Внучка Елизаветы II добавила в свой титул фамилию супруга-официанта
    Внучка Елизаветы II добавила в свой титул фамилию супруга-официанта
    Внучка Елизаветы II добавила в свой титул фамилию супруга-официанта
    Внучка Елизаветы II добавила в свой титул фамилию супруга-официанта
    Внучка Елизаветы II добавила в свой титул фамилию супруга-официанта
    Внучка Елизаветы II добавила в свой титул фамилию супруга-официанта
    Внучка Елизаветы II добавила в свой титул фамилию супруга-официанта
    Внучка Елизаветы II добавила в свой титул фамилию супруга-официанта
    Внучка Елизаветы II добавила в свой титул фамилию супруга-официанта
    Внучка Елизаветы II добавила в свой титул фамилию супруга-официанта
    Внучка Елизаветы II добавила в свой титул фамилию супруга-официанта
    Внучка Елизаветы II добавила в свой титул фамилию супруга-официанта
    Внучка Елизаветы II добавила в свой титул фамилию супруга-официанта
    Внучка Елизаветы II добавила в свой титул фамилию супруга-официанта
    Внучка Елизаветы II добавила в свой титул фамилию супруга-официанта
    Внучка Елизаветы II добавила в свой титул фамилию супруга-официанта
    Внучка Елизаветы II добавила в свой титул фамилию супруга-официанта
    Внучка Елизаветы II добавила в свой титул фамилию супруга-официанта
    Внучка Елизаветы II добавила в свой титул фамилию супруга-официанта
    Внучка Елизаветы II добавила в свой титул фамилию супруга-официанта

    Королевская свадьба состоялась в виндзорской часовне Святого Георгия – там же венчались принц Гарри и Меган Маркл. Пока поклонники с нетерпением ждут известий о беременности 29-летней Евгении, она, кажется, делает все, чтобы укрепить семейный союз.

    Как стало известно, десятая в очереди наследница британской короны изменила свое имя. Раньше в официальной переписке титул монаршей особы обозначался как «Принцесса Евгения Виктория Елена Йоркская», теперь же в документах появилась другая подпись: «Принцесса Евгения, миссис Джек Бруксбанк».

     

    мужчина и женщина знаменитости
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