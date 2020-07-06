Vogue напечатал на обложке обнаженную модель в психбольнице



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/vogueportugal/

Пользователей сети смутило, что редакторы Vogue ассоциировали учреждения, специализирующиеся на охране психического здоровья, с белыми стенами и смирительными рубашками

Португальская версия модного журнала Vogue показала серию обложек специального выпуска The Madness Issue («Проблемы безумия»), концепция которой была обругана читателями. На соответствующую дискуссию в соцсетях обратили внимание журналисты Metro.

На одном из кадров, опубликованных в Instagram-аккаунте издания, изображена обнаженная модель, которая сидит в ванне, обхватив колени руками. По обе стороны от нее стоят две медсестры в старомодных костюмах, одна их них поливает голову девушки водой из кувшина.

instagram.com/vogueportugal/

Читателей возмутил посыл обложки, и они раскритиковали журнал в комментариях. «Ужасное представление сумасшествия и отвратительный посыл для людей, которые действительно страдают из-за ментальных проблем», «Подобные обложки создают неверное и негативное представление о теме психического здоровья», «Вы облажались. Обложка никак не выражает поддержку, она оскорбительна», «Какого черта вы делаете?» — высказались они.

Читайте также: Фото самых неудачных стрижек в 2020 году