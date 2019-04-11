Вот это поворот: Меган Маркл и принц Гарри решили, что о рождении ребенка сразу не сообщат
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Розсилка
37-летняя герцогиня Сассекская не собирается сообщать британским подданным о рождении первенца сразу
Меган Маркл станет матерью в ближайшие две недели. В последнее время она сделала несколько важных заявлений относительно беременности. Одно из них — то, что монархи оставят рождение малыша в секрете.
«Герцоги Сассексские благодарны подданным Великобритании и людям со всего мира за готовность вместе с ними поприветствовать их первого ребенка. Однако их Королевское Высочество приняло решение отметить появление первенца в семейном кругу без публичности. Герцог и герцогиня с нетерпением ждут, когда смогут поделиться захватывающими новостями, когда будут к этому готовы», — заявили в Кенсингтонсом дворце.
Супруга принца Гарри планирует этот важный день провести дома, как в свое время это сделала Елизавета II. Впрочем, герцогиня решила подстраховаться — если что-то пойдет не так, она согласна на экстренную госпитализацию.
Недавно также выяснилось, что Меган запретила королевским акушерам принимать у нее роды. Дело в том, что ее не устраивает, что специалисты — мужчины. Даже их высокая квалификация не смогла переубедить герцогиню.
В начале апреля Меган Маркл и принц Гарри официально поселились в коттедже Фрогмор. Обзавестись личной резиденцией герцоги решили ради первенца — таким образом будет проще воспитывать ребенка, вдали от лондонской суеты. Впрочем, британские издания связывали переезд и с якобы непростыми отношениями Маркл с Кейт Миддлтон.
Джерело: graziamagazine.ru