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    Жизнь

    Вот это поворот: Меган Маркл и принц Гарри решили, что о рождении ребенка сразу не сообщат

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    Меган Маркл и принц Гарри - Вот это поворот: Меган Маркл и принц Гарри решили, что о рождении ребенка сразу не сообщат
    Меган Маркл и принц Гарри
    Legion Media

    37-летняя герцогиня Сассекская не собирается сообщать британским подданным о рождении первенца сразу

    Меган Маркл станет матерью в ближайшие две недели. В последнее время она сделала несколько важных заявлений относительно беременности. Одно из них — то, что монархи оставят рождение малыша в секрете.

    «Герцоги Сассексские благодарны подданным Великобритании и людям со всего мира за готовность вместе с ними поприветствовать их первого ребенка. Однако их Королевское Высочество приняло решение отметить появление первенца в семейном кругу без публичности. Герцог и герцогиня с нетерпением ждут, когда смогут поделиться захватывающими новостями, когда будут к этому готовы», — заявили в Кенсингтонсом дворце.

    Супруга принца Гарри планирует этот важный день провести дома, как в свое время это сделала Елизавета II. Впрочем, герцогиня решила подстраховаться — если что-то пойдет не так, она согласна на экстренную госпитализацию.

    Недавно также выяснилось, что Меган запретила королевским акушерам принимать у нее роды. Дело в том, что ее не устраивает, что специалисты — мужчины. Даже их высокая квалификация не смогла переубедить герцогиню.

    В начале апреля Меган Маркл и принц Гарри официально поселились в коттедже Фрогмор. Обзавестись личной резиденцией герцоги решили ради первенца — таким образом будет проще воспитывать ребенка, вдали от лондонской суеты. Впрочем, британские издания связывали переезд и с якобы непростыми отношениями Маркл с Кейт Миддлтон.

    Джерело: graziamagazine.ru

    Меган Маркл Принц Гарри
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