Звезде «Орла и решки» и ее возлюбленному запретили въезд в Украину.



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@_agentgirl_

Скандальную российскую телеведущую, звезду тревел-шоу «Орел и Решка. Перезагрузка» Анастасию Ивлееву не пустили в Украину

Гражданке РФ запретили въезд в страну из-за посещения оккупированного Россией Крыма в 2017 году. Об этом сообщили на сайте Госпогранслужбы Украины.

Блогерша и телеведущая прилетела в Киев рейсом из Минска. В ходе пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы выяснили, что путешественница ранее отдыхала в Крыму. По ее словам, на полуостров она попала с территории РФ авиационным транспортом.

Из-за нарушения законов Украины Ивлеевой было отказано в пересечении границы с последующим запретом на въезд в страну сроком на 3 года.

Отметим, что ранее въезд в Украину также запретили российскому рэперу Элджею, который является молодым человеком Ивлеевой.

Запрет вступил в силу 27 ноября 2018 года. Примечательно, что за два дня до этого, 25 ноября, Элджей дал масштабный концерт в Киеве, на котором присутствовала и Анастасия. Тогда пара смогла беспрепятственно попасть в Украину.

Кроме того, из-за запрета въезда в сети разгорелся настоящий ажиотаж. Поклонники ведущей ждут, когда она прокомментирует сложившуюся ситуацию.

Стоит отметить, что на Ивлееву подписано 10,9 млн. человек, которые активно следят за ее блогом. В 2016 году она снялась для мужского глянца «Максим». На этом ее сотрудничество с журналом не закончилось, и в 2018 году Анастасия вновь обнажилась.

Джерело: obozrevatel.com