Что известно о сериале-приквеле к «Игре престолов»: пять фактов



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Джордж Мартин

В приквеле точно покажут Старков и лютоволков

HBO готовит несколько сериалов по мотивам «Игры престолов» – в настоящий момент известно как минимум о пяти приквелах. В свежем интервью Entertainment Weekly писатель раскрыл новые подробности о проекте, который известен под рабочим названием «Долгая ночь». Это сериал-приквел, который расскажет историю Вестероса за 5 тысяч лет до событий, показанных в «Игре престолов». Здесь не будет нет ни Железного трона, ни Таргариенов, зато будет рассказана история появления первых белых ходоков.

Вот что стало известно из интервью.

1. Если в «Игре престолов» Вестерос был разделен на семь королевств, начавших между собой гражданскую войну, то в «Долгой ночи» континент будет состоять примерно из ста маленьких государств. А значит, борьба за власть будет еще более жестокой и кровавой.

2. Стая выживает. Старки – один из древнейших домов Вестероса, они произошли от первых людей, поэтому в новом сериале они обязательно появятся. И, конечно, у Старков будут лютоволки. Кроме того, из магических существ в сериале будут мамонты и белые ходоки.

3. Ланнистеров не будет – по крайней мере, поначалу. Утес Кастерли в «Долгой ночи» занимает совершенно другая семья – дом Кастерли. Однако Мартин намекнул, что, может быть, в сериале покажут Ланна Умного – родоначальника династии Ланнистер, который был чрезвычайно умен и считался великим обманщиком. Он хитростью отнял Утес Кастерли у его прежних владельцев и положил начало своему роду.

4. Как и в «Игре престолов», здесь не будет лидирующего актерского состава (на роли уже утверждены Наоми Уоттс, Наоми Аки и Дениз Гу).

5. Названия у сериала еще нет. Мартин настаивает на «Долгой ночи» – но так уже называлась одна из финальных серий «Игры престолов». «Я слышал, что есть еще один вариант – «Самая долгая ночь». Я был бы не против такого варианта, это довольно неплохо», – сказал Мартин.