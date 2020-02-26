  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Победители нацотбора на Евровидение группа Go_A отказались переводить песню на английский

    • Розсилка
    Цель была именно в том, чтобы на Евровидении прозвучала украинская песня, на украинском языке, - говорит солистка Go_A - Победители нацотбора на Евровидение группа Go_A отказались переводить песню на английский
    Цель была именно в том, чтобы на Евровидении прозвучала украинская песня, на украинском языке, - говорит солистка Go_A
    Фото: instagram.com/eurovision.ua/

    По словам Павленко, в мире очень много англоязычной музыки, в частности, в Европе

    Победитель национального отбора на Евровидение-2020 группа Go_A не будет переводить на английский песню «Соловей», с которой представит Украину на песенном конкурсе в Нидерландах. Об этом заявила солистка Go_A Екатерина Павленко, сообщает «Укринформ».

    «По правилам Евровидения можно, чтобы песня звучала не только на украинском, а на любом языке, которой захочет отправлять страна свою песню. И переделывать мы не будем, ведь цель была именно в том, чтобы на Евровидении прозвучала украинская песня, на украинском языке», - отметила она.

    Павленко подчеркнула, что в мире очень много англоязычной музыки, в частности, в Европе. По словам солистки, цель группы Go_A была в том, чтобы на Евровидении впервые прозвучала песня именно на украинском языке.

    Напомним, в 2020 году международный песенный конкурс «Евровидение» состоится в нидерландском городе Роттердам.  Полуфиналы конкурса пройдут 12 и 14 мая, а финал — 16 мая.

    В 2019 году голландский певец Дункан Лоуренс победил на конкурсе в Тель-Авиве с песней Arcade.

     Читайте также: Невеста Виктора Павлика снялась обнаженной в душе (фото)
    знаменитости Евровидение Украинская музыка шоу-бизнес отбор на евровидение
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ