Моя киска без прописки: скандальная Марув запустила новый проект



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Украинская певица Марув instagram.com/shlakoblochina/

Артистка создала себе альтер эго

Скандальная украинская певица Maruv сообщила поклонникам, что в скором времени появится артистка Shlakoblochina. «Уже в эту пятницу! Всем малышкам, с наступающим 8 марта», - написала артистка.

Новый образ певицы - это девушка с пышными светло-розовыми волосами и в сексуальных нарядах. На фотографии с обложки сингла Maruv позирует в откровенном белье, демонстрируя соблазнительную попу. Некоторые поклонники негативно восприняли провокационный кадр. В новой песне Shlakoblochina есть несколько строк, которые совершенно точно «зайдут» в сознание многим поп-меломанам: «Моя киска без прописки, налей мне виски, налей мне виски».

Напомним, в 2019 году артистка выиграла нацотбор на «Евровидение», но в последний момент певица отказалась.

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