Алкоголик, бандит и следователь. С кем встречалась Камалия до брака с Мохаммадом Захуром

У артистки был неудачный опыт отношений

Мама популярной певицы Камалии и ее бывшая продюсерша Инна Петровна в программе «Викриття. Післямова» рассказала, с кем встречалась ее дочь до брака с пакистанским бизнесменом Мохаммадом Захуром.

Так, будущая звезда встречалась с парнем, с которым пела вместе в группе. Впрочем, мама артистки, ее бывшая продюсерша Инна Петровна была против этих отношений.

«Я заметила давно, что он выпивал, мог выпить трехлитровую банку самогона. Как вы считаете, подходит ли вашей единственной дочери такой человек в мужья? А у нее розовые очки», – вспомнила продюсер.

Инна Петровна понимала, что если поставит ультиматум Камалии, то ничего ей не удастся. Более того, по ее словам, 18-летняя певица хотела сбежать и тайно обвенчаться с избранником. Поэтому женщина проявила мудрость и осторожно «открывала глаза» своему ребенку.

Со своей стороны, Камалия рассказала о своей второй неудавшейся любви. Как вспомнила певица и родной человек, избранник-бандит хотел закрыть знаменитость в Крыму, угрожая, что никуда ее не выпустит. Тогда мама и дочь придумали план побега.

«Я убегала, мы все спланировали. У меня тогда не было денег, мне одолжила средства горничная. Бежала ночью, ночевала в кустах, а утром ехала на поезде в Киев», – ошеломила артистка.

Когда она прибыла в столицу, Инна Петровна подъехала на автобусе и забрала дочь с вещами.

А вот третьими неудачными отношениями стал роман со следователем. Как вспомнила мама звезды, тогда Камалия хотела отказаться от поездки в Польшу на концертный тур и угрожала покончить с собой.

«Я люблю, я повешусь, я брошусь с балкона. Я никуда не поеду», – я говорю, что нам нужно строить карьеру, а она: «Мама, я сама заработаю деньги, буду его кормить и поить». Она так долго разговаривала по телефону и уговаривала его куда-то пойти. Как это так? Если мужчина влюблен, то он на четвереньках приползет. Я была уверена, что у него кто-то есть. Не может быть, чтобы мужчина так относился к любимой», – рассказала женщина.

Сейчас Камалия счастлива в браке с Мохаммадом и воспитывает дочерей-двойняшек.

Ранее Камалия жестко отреагировала на травлю от Поляковой.

Напомним, Оля Полякова на одном из телешоу обговаривала фигуру героя и один из членов жюри Дзидзьо предложил кандидатуру Камалии. На что «королева ночи» украинского шоу-бизнеса сказала, что этого не может быть, так как «Камалия - сисьскатая, огромная и с большими ногами».

«Камалия? Да ну, она здоровая, сиськатая, с ногами здоровыми, толстыми ... Посмотри на эту!» - позволила себе такой пассаж Полякова.