  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Вышел финальный трейлер фильма «Король» с Тимоти Шаламе

    • Розсилка
    Вышел финальный трейлер фильма «Король» с Тимоти Шаламе

    Премьера картины состоится 1 ноября на Netflix

    Стриминговый сервис Netflix выпустил финальный трейлер фильма «Король» с Тимоти Шаламе.

    Сюжет фильма частично основан на пьесах Уильяма Шекспира. Главный герой принц Хэл, сам того не желая, после смерти отца становится королем Генрихом V. Ему предстоит вести войну, решать государственные проблемы и плести придворные интриги.

    1 з 18
    на весь екран згорнути
    Вышел финальный трейлер фильма «Король» с Тимоти Шаламе
    Вышел финальный трейлер фильма «Король» с Тимоти Шаламе
    Вышел финальный трейлер фильма «Король» с Тимоти Шаламе
    Вышел финальный трейлер фильма «Король» с Тимоти Шаламе
    Вышел финальный трейлер фильма «Король» с Тимоти Шаламе
    Вышел финальный трейлер фильма «Король» с Тимоти Шаламе
    Вышел финальный трейлер фильма «Король» с Тимоти Шаламе
    Вышел финальный трейлер фильма «Король» с Тимоти Шаламе
    Вышел финальный трейлер фильма «Король» с Тимоти Шаламе
    Вышел финальный трейлер фильма «Король» с Тимоти Шаламе
    Вышел финальный трейлер фильма «Король» с Тимоти Шаламе
    Вышел финальный трейлер фильма «Король» с Тимоти Шаламе
    Вышел финальный трейлер фильма «Король» с Тимоти Шаламе
    Вышел финальный трейлер фильма «Король» с Тимоти Шаламе
    Вышел финальный трейлер фильма «Король» с Тимоти Шаламе
    Вышел финальный трейлер фильма «Король» с Тимоти Шаламе
    Вышел финальный трейлер фильма «Король» с Тимоти Шаламе

    Кроме Тимоти Шаламе в фильме снялись Роберт Паттинсон, Лили-Роуз Депп, Джоэл Эджертон и другие. Режиссером картины выступил Дэвид Мишо («Ровер» и «Машина войны»).

     Читайте также: Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит

     

     

    знаменитости трейлер кино
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ