Вышел финальный трейлер фильма «Король» с Тимоти Шаламе



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Премьера картины состоится 1 ноября на Netflix

Стриминговый сервис Netflix выпустил финальный трейлер фильма «Король» с Тимоти Шаламе.

Сюжет фильма частично основан на пьесах Уильяма Шекспира. Главный герой принц Хэл, сам того не желая, после смерти отца становится королем Генрихом V. Ему предстоит вести войну, решать государственные проблемы и плести придворные интриги.

Кроме Тимоти Шаламе в фильме снялись Роберт Паттинсон, Лили-Роуз Депп, Джоэл Эджертон и другие. Режиссером картины выступил Дэвид Мишо («Ровер» и «Машина войны»).