Соблазнительная Летиция Каста в прозрачном бра снялась для глянца



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Летиция Каста Фото: instagram.com/laetitiacasta/

Звезда украсила обложку французского глянца

41-летняя Летиция Каста украсила обложку французского глянца. Звезда примерила женственные образы, продемонстрировав соблазнительную фигуру. Актриса предстала перед камерой в провокационном образе. Француженка приняла сексуальную позу, похваставшись стройными ногами.

Летиция также высказалась о сексуальности. Она подчеркнула, что не стесняется нравиться противоположному полу.

«Желание – это то, что заставляет нас жить. И у женщин столько же желаний, сколько и у мужчин», – процитировало Касту издание Madame Figaro.