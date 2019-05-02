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    Жизнь

    Вышел трейлер третьего сезона сериала «Рассказ служанки»

    • Розсилка
    Фото: imdb - Вышел трейлер третьего сезона сериала «Рассказ служанки»
    Фото: imdb

    Первая серия выйдет 5 июня

    На YouTube-канале Hulu вышел первый полноценный трейлер третьего сезона сериала «Рассказ служанки», основанного на одноименном романе Маргарет Этвуд.

    «Ересь. За это тебя и наказывают. Не за участие в сопротивлении. Потому что официально сопротивления нет. Не для того, чтобы помочь людям уйти, потому что официально такого понятия, как побег, не существует. Если я хочу перемен, то мне нужны союзники. Влиятельные союзники», - говорит героиня Элизабет Мосс в ролике.

    В новом сезоне герои будут продолжать бороться против тоталитарной системы антиутопического государства Галаад и, судя по трейлеру, грядет масштабное восстание.

    Ранее шоураннер сериала Брюс Миллер рассказал, что в третьем сезоне Эмили (Алексис Бледел) и Николь (дочь Фредовой) попытаются сбежать из государства.

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    Вышел трейлер третьего сезона сериала «Рассказ служанки»
    Вышел трейлер третьего сезона сериала «Рассказ служанки»
    Вышел трейлер третьего сезона сериала «Рассказ служанки»
    Вышел трейлер третьего сезона сериала «Рассказ служанки»
    Вышел трейлер третьего сезона сериала «Рассказ служанки»
    Вышел трейлер третьего сезона сериала «Рассказ служанки»
    Вышел трейлер третьего сезона сериала «Рассказ служанки»
    Вышел трейлер третьего сезона сериала «Рассказ служанки»
    Вышел трейлер третьего сезона сериала «Рассказ служанки»
    Вышел трейлер третьего сезона сериала «Рассказ служанки»
    Вышел трейлер третьего сезона сериала «Рассказ служанки»
    Фото: imdb

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    Джерело: Esquire

    трейлер
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