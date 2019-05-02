Вышел трейлер третьего сезона сериала «Рассказ служанки»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: imdb

Первая серия выйдет 5 июня

На YouTube-канале Hulu вышел первый полноценный трейлер третьего сезона сериала «Рассказ служанки», основанного на одноименном романе Маргарет Этвуд.

«Ересь. За это тебя и наказывают. Не за участие в сопротивлении. Потому что официально сопротивления нет. Не для того, чтобы помочь людям уйти, потому что официально такого понятия, как побег, не существует. Если я хочу перемен, то мне нужны союзники. Влиятельные союзники», - говорит героиня Элизабет Мосс в ролике.

В новом сезоне герои будут продолжать бороться против тоталитарной системы антиутопического государства Галаад и, судя по трейлеру, грядет масштабное восстание.

Ранее шоураннер сериала Брюс Миллер рассказал, что в третьем сезоне Эмили (Алексис Бледел) и Николь (дочь Фредовой) попытаются сбежать из государства.





Джерело: Esquire