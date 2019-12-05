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    Жизнь

    Ягодицами на лицо. Киву в Раде застали за просмотром странного видео

    • Розсилка
    <p>&laquo;Что тут такого?&raquo;, - искренне не понимает Кива</p> <div></div> - Ягодицами на лицо. Киву в Раде застали за просмотром странного видео

    «Что тут такого?», - искренне не понимает Кива

    Одиозный народный избранник снова отличился и снова не эффективными законами

    Скандального народного депутата от «Оппоплатформы» Илью Киву снова подловили в Верховной Раде за интересным занятием. На этот раз нардеп отвлекался в рабочее время на видео очень сранного содержания. Это запечатлели журналисты.

    На заинтересовавшем Киву видео мужчина занимается жимом штанги, к нему подходит мужчина, снимает штаны и голой пятой точкой теребит его лицо.

    Сам Кива в комментарии журналистам подтвердил, что смотрел это видео. «Троллиговое видео, знакомый спамит таким. Глянул что там. Что тут такого?», - сказал Кива.

    Ранее Киву заподозрили в мастурбации прямо на заседнии Рады.

    депутат новости Илья Кива
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