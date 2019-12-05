Ягодицами на лицо. Киву в Раде застали за просмотром странного видео



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«Что тут такого?», - искренне не понимает Кива

Одиозный народный избранник снова отличился и снова не эффективными законами

Скандального народного депутата от «Оппоплатформы» Илью Киву снова подловили в Верховной Раде за интересным занятием. На этот раз нардеп отвлекался в рабочее время на видео очень сранного содержания. Это запечатлели журналисты.

На заинтересовавшем Киву видео мужчина занимается жимом штанги, к нему подходит мужчина, снимает штаны и голой пятой точкой теребит его лицо.

Сам Кива в комментарии журналистам подтвердил, что смотрел это видео. «Троллиговое видео, знакомый спамит таким. Глянул что там. Что тут такого?», - сказал Кива.

Ранее Киву заподозрили в мастурбации прямо на заседнии Рады.