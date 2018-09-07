Джаннет Джексон рассказала, как ей удалось похудеть на 31 килограмм после родов



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Джаннет Джексон

В январе прошлого года Джанет Джексон родила первенца, набрав во время беременности более 30 килограммов

Но певица взяла себя в руки и похудела. По словам Джанет, она тренировалась минимум четыре раза в неделю, а также изменила свой рацион.

«Я больше не ем мясо, только рыбу и овощи. Обожаю сома, а также жаренную рыбу. Но отчего я никогда не откажусь это рыба на гриле и Сникерс!», — призналась звезда.

Она также добавила, что тренер сделала все, чтобы занятия спортом не вызывали у певицы отвращения. Она разработала план, который учитывал то, чем Джанет любит заниматься и учла предпочтения в еде.

К слову, Джанет оказалась не большой фанаткой сладостей. Большинство конфет и шоколадок она попробовала уже будучи взрослой.

«Всего пару лет назад я впервые попробовала Кит-Кат!», — рассказала певица.

Благодаря спорту и диете Джанет удалось сбросить 32 килограмма, и теперь она всячески подчеркивает свои достижения, появляясь на публике в очень узких нарядах.

Джерело: graziamagazine.ru