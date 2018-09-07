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    Шоу-биз

    Джаннет Джексон рассказала, как ей удалось похудеть на 31 килограмм после родов

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    Джаннет Джексон - Джаннет Джексон рассказала, как ей удалось похудеть на 31 килограмм после родов
    Джаннет Джексон

    В январе прошлого года Джанет Джексон родила первенца, набрав во время беременности более 30 килограммов

    Но певица взяла себя в руки и похудела. По словам Джанет, она тренировалась минимум четыре раза в неделю, а также изменила свой рацион.

    «Я больше не ем мясо, только рыбу и овощи. Обожаю сома, а также жаренную рыбу. Но отчего я никогда не откажусь это рыба на гриле и Сникерс!», — призналась звезда.

    Она также добавила, что тренер сделала все, чтобы занятия спортом не вызывали у певицы отвращения. Она разработала план, который учитывал то, чем Джанет любит заниматься и учла предпочтения в еде.

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    Джаннет Джексон рассказала, как ей удалось похудеть на 31 килограмм после родов
    Джаннет Джексон рассказала, как ей удалось похудеть на 31 килограмм после родов
    Джаннет Джексон рассказала, как ей удалось похудеть на 31 килограмм после родов

    К слову, Джанет оказалась не большой фанаткой сладостей. Большинство конфет и шоколадок она попробовала уже будучи взрослой.

    «Всего пару лет назад я впервые попробовала Кит-Кат!», — рассказала певица.

    Благодаря спорту и диете Джанет удалось сбросить 32 килограмма, и теперь она всячески подчеркивает свои достижения, появляясь на публике в очень узких нарядах.

    Джерело: graziamagazine.ru

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