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    Жизнь

    Следом за Самойловой: Скандальный Панин решил уехать из РФ

    • Розсилка
    Алексей Панин - Следом за Самойловой: Скандальный Панин решил уехать из РФ
    Алексей Панин

    Скандальный российский актер шокировал соотечественников неожиданным заявлением

    На днях сеть взорвала новость о том, что представительница России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018» решила иммигрировать в Европу, а уже сегодня в СМИ появилась информация о том, что российский актер Алексей Панин последует примеру Самойловой.

    Популярный актер, который в последние пару лет постоянно попадает на первые полосы СМИ из-за скандальных выходок и драк, заявил что россияне - умственно отсталые и анонсировал переезд из России

    Об этом скандальный актер рассказал  в переписке со своими читателями в одной из социальных сетей.

    Слова актера вызвали дискуссию, которую подхватили российские СМИ. Они приводят цитату Панина, адресованную россиянам: «Боюсь, что с вашим скудоумием вам этого не понять». В другом месте беседы актер назвал жителей РФ глупыми, злыми и ограниченными. «Увы, это Россия. Люди здесь очень ограничены умственно», - написал артист. 

    Стоит отметить, что ранее Панин уже призывал людей «валить из России».

    Также актер заявил, что «в этой стране никогда ничего не изменится». 

    Джерело: ТСН

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