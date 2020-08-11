Ювелир создал самую дорогую в мире защитную маску из золота и бриллиантов за $1,5 миллиона



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Дорогое изделие заказал китайский бизнесмен

Израильская ювелирная марка Yvel создала самую дорогую в мире защитную маску для лица: она стоит $1,5 миллиона.

Ювелир Исаак Леви собрал ее на основе белого золота и украсил 3600 белыми и черными бриллиантами. Внутрь вставляются съемные противовирусные фильтры модели N99 (такие фильтры способны задерживать 99% частиц). Готовое изделие будет весить 270 грамм — почти в 100 раз тяжелее обычной защитной маски с аналогичными фильтрами.

По словам ювелира, изделие заказал бизнесмен из Китая, который сейчас живет в США. Заказчик пожелал, чтобы маска была самой дорогой в мире и чтобы ею было удобно пользоваться, а в остальном предоставил творческую свободу. Леви сказал, что он рад заказу, поскольку тот обеспечил мастерской возможность работать и платить сотрудникам в экономически непростое время.

Сейчас маска еще находится в работе, ювелир планирует закончить ее совсем скоро.

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